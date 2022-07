Juni 2022 Alou Kuols Skorpion-Kick ist Tor des Monats Stand: 30.07.2022 19:40 Uhr

Alou Kuol vom VfB Stuttgart ist Torschütze des Monats Juni 2022. Sein spektakulärer Skorpion-Kick im Spiel der australischen U23 gegen den Irak erhielt von den Sportschau-Zuschauern die meisten Stimmen.

Wieder einmal hat der legendäre Skorpion-Kick die Zuschauer der Sportschau begeistert. Nachdem der ehemalige Mönchengladbacher Valentino Lazaro mit seinem spektakulären Treffer gegen Bayer Leverkusen das Tor des Jahres 2020 erzielt hatte, kann sich Kuol nun über die Auszeichnung als Torschütze des Monats Juni 2022 freuen.

Im Asian-Cup-Spiel gegen die U23 des Irak ließ sich der 21-Jährige bei einer Flanke von rechts hart bedrängt von seinem Gegenspieler intuitiv nach vorne fallen und kickte den Ball zum Erstaunen aller mit der Hacke und ausgetrecktem Bein am verdutzten Torwart vorbei in die Maschen. Der Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reichte dem australischen Team nicht zum Sieg, das Spiel endete 1:1.

Klara Bühl auf Platz zwei

Kuol bekam rund 41 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete Klara Bühl mit ihrem Treffer für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft (36,7 Prozent). Dritter bei der Abstimmung wurde Julian Rufidis vom TSV Havelse (8,9 Prozent) vor Marius Gedratis (SC 07 Idar-Oberstein) und Julian Scharfenberger (FV 1920 Dudenhofen).