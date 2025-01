Überraschung bei Australian Open Keys düpiert Swiatek - Sabalenka vor Melbourne-Triple Stand: 23.01.2025 17:40 Uhr

Titelfavoritin Aryna Sabalenka steht im Endspiel der Australian Open - da trifft sie überraschend nicht auf Iga Swiatek. Die Weltranglistenzweite verlor gegen Madison Keys.

Swiatek war zuvor in beeindruckender Manier bis ins Halbfinale marschiert, unter anderem besiegte sie die deutsche Überraschung Eva Lys mit 6:0, 6:1 in der Runde der letzten 16 - insgesamt gab sie in ihren ersten fünf Matches keinen Satz ab und nur 14 Spiele. Und auch gegen Keys ging es gut los, den ersten Satz gewann die Polin mit 7:5 - doch dann kam der völlig überraschende Einbruch.

Auf Keys' schnellen Satzgewinn folgt die dramatische Entscheidung

Nach nur 19 Minuten führte Keys im zweiten Durchgang mit 5:0, acht Minuten später nutzte sie dann auch ihren dritten Satzball zum 6:1. Doch es blieb nicht nur beim ersten Satzverlust für Swiatek - sie verlor auch das Match. Zwar fing sich die 23-Jährige im entscheidenden Durchgang wieder, beide lieferten sich einen hochkarätigen Schlagabtausch, doch Keys war diejenige, die die Nerven bewahrte.

Swiatek hatte beim Stand von 6:5 sogar einen Matchball, patzte aber mit einem Vorhandfehler - der Champions-Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Und auch da machte der ehemaligen Weltranglistenersten ihre Vorhand einen Strich durch die Rechnung, zwei Fehler beim Stande von 8:8 bescherten Keys den Sieg. "Dieses Match war auf so einem hohen Niveau, einfach ein Kampf. Im Finale zu sein, ist fantastisch und ich freue mich so sehr" , sagte die Amerikanerin.

Sabalenka seit 20 Spielen in Melbourne ungeschlagen

Am Samstag (25.01.2025) wird Keys siebeneinhalb Jahre nach ihrem Finaleinzug bei den US Open (unterlag gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens) den zweiten Versuch wagen, ihren ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen - doch dafür muss sie mit Sabalenka die nächste haushohe Favoritin aus dem Weg räumen. Die Weltranglistenerste ließ Paula Badosa aus Spanien beim 6:4, 6:2 nicht den Hauch einer Chance - es war ihr 20. Erfolg in Folge bei den Australian Open.

Bereits 2023 und 2024 hat Sabalenka in Melbourne triumphiert, nun greift sie nach dem Titel-Hattrick. "Ich habe Gänsehaut und bin echt stolz auf mich und mein Team, dass wir im Finale nun so eine große Chance haben" , sagte die Belarusin nach ihrem Triumph im Halbfinale.