Australian Open Zverev im Finale, Djokovic muss aufgeben 24.01.2025

Alexander Zverev steht erstmals im Endspiel der Australian Open. Sein Gegner, der Rekord-Turniersieger Novak Djokovic (zehn Titel), musste nach dem ersten Satz aufgeben, den Zverev 7:6 (7:5) gewonnen hatte.

Zverev trifft damit im Finale am Sonntag entweder auf Jannik Sinner (Italien/Nr. 1) oder Ben Shelton (USA/Nr. 21), die das zweite Halbfinale in der Night Session spielen.

Zverev zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Endspiel

Für Zverev ist es der dritte Einzug in ein Grand-Slam-Finale. Bei den US Open 2020 (gegen Dominic Thiem) und bei den French Open im vergangenen Jahr (gegen Carlos Alcaraz) hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen.

Zverev: "Vielleicht ist es Zeit für mich"

" Ich bin glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen. Ich habe schwere Niederlagen erlebt. Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben ", sagte Zverev im On-Court-Interview. Zuvor hatte er Djokovic, der nach dem für alle komplett überraschenden Rückzug mit einigen Buhrufen verabschiedet wurde, seine Hochachtung entgegengebracht. Man solle respektieren, was er hier über Jahre gezeigt und erreicht hat, sagte Zverev in Richtung des Publikums auf dem Centre Court. " Es gibt niemanden, den ich so sehr respektiere wie Novak ."

Schon der erste Satz war eine Mammutveranstaltung über 80 Minuten. Zverev dikiterte das Geschehen, hatte mehr Möglichkeiten. Djokovic wirkte körperlich angeschlagen, rettete sich aber in den Tiebreak.

Zverev blieb nervenstark, stabil beim Aufschlag und geduldig bei den entnervenden langen Rallys. Djokovic setzte beim ersten Satzball einen machbaren Volley ins Netz - und gab die Partie direkt im Anschluss auf.