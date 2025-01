Melbourne Update Mittwoch Australian Open Update - Swiatek und Keys im Halbfinale, deutsches Doppel auch Stand: 22.01.2025 08:06 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 11 beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne aktuell und kompakt.

Swiatek im Schnelldurchgang weiter

Iga Swiatek - Emma Navarro 6:1, 6:2

Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek präsentiert sich weiter in bestechender Form. Im Viertelfinale von Melbourne ließ sie auch der Weltranglistenachten Emma Navarro (USA) keine Chance und siegte mit 6:1, 6:2. Sie bleibt damit bei den Australian Open 2025 ohne Satzverlust.

"Es war viel schwieriger als das Ergebnis aussagt. Ich bin froh, dass ich die engen Spiele gewonnen habe", sagte Swiatek, die nun am Donnerstag im Halbfinale auf Navarros Landsfrau Madison Keys trifft: "Im Halbfinale zu sein, ist toll und ich werde weiter pushen."

Die Polin Swiatek, die im Achtelfinale die "Lucky Loser"-Reise von Eva Lys auf humorlose Weise beendet hatte (0:6, 1:6), peilt in Australien ihren sechsten Grand-Slam-Titel an - sie würde damit wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste von Titelverteidigerin Aryna Sabalenka übernehmen, die ebenfalls im Halbfinale steht.

Keys schaltet Svitolina aus

Madison Keys - Elina Svitolina 3:6, 6:3, 6:4

Enges Match im dritten Vierteflinale der Frauen, dem ersten am Mittwoch (22.01.2025): Elina Svitolina verlor in knapp zwei Stunden gegen die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:3, 3:6, 4:6. " Ich musste nach dem ersten Satz ein bisschen aggressiver spielen. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Halbfinale", sagte Keys, die zum dritten Mal in Melbourne die Vorschlussrunde erreichte. Die einstige US-Open-Finalistin trifft dort auf Iga Swiatek aus Polen.

Für Svitolina, die sich immer wieder auch stark für ihr gebeuteltes Heimatland einsetzt, endete hingegen ein sportlich erfolgreiches Turnier. Auch in Melbourne hatte Svitolina in den vergangenen Tagen an die Leiden der Menschen in der Ukraine erinnert. "Seit fast drei Jahren tobt der Krieg", sagte sie auf der Pressekonferenz nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Russin veronika Kudermetova: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute vergessen, dass der Krieg immer noch da ist, dass wir immer noch Hilfe brauchen. Als Sportlerin bin ich der Meinung, dass ich meine Stimme so oft wie möglich erheben sollte, um das Bewusstsein zu schärfen."

Hatte Mühe beim Match gegen Elina Svitolina: Madison Keys.

Unterstützt wurde Svitolina im Viertelfinale wie häufig von ihrem Ehemann Gael Monfils (38). Der französische Publikumsliebling hatte ebenfalls ein starkes Turnier gespielt. Er schlug unter anderem den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA), musste dann aber gegen dessen Landsmann Ben Shelton erschöpft aufgeben.

Krawietz/Pütz im Halbfinale

Kevin Krawietz/Tim Pütz - Julian Cash/Lloyd Glasspool 7:6, 7:6

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz ist nur noch zwei Siege vom Triumph bei den Australian Open entfernt. Die US-Open-Finalisten gewannen dank großer Nervenstärke in den Tiebreaks mit 7:6 (11:9), 7:6 (7:5) gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool und zogen ins Halbfinale ein. Dort trifft das deutsche Davis-Cup-Duo am Donnerstag auf Harri Heliovaara aus Finnland und den Briten Henry Patten. Einen Tag später feiert Krawietz seinen 33. Geburtstag.

Nervenstark: Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz zogen nach zwei Tiebreaks ins Halbfinale ein.

"Ich muss es besser machen als letztes Jahr, da habe ich an meinem Geburtstag verloren", sagte der gebürtige Coburger. Im November hatten Krawietz und Pütz überraschend bei den ATP Finals triumphiert. Das an Nummer vier gesetzte Doppel will in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel als Paar holen. Krawietz hatte schon mit Ex-Partner Andreas Mies zweimal bei den French Open (2019 und 2020) triumphiert. "Wir sind ziemlich glücklich mit den Ergebnissen. Wir gewinnen, auch wenn wir hier nicht immer unser bestes Tennis spielen", sagte Krawietz.