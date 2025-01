Melbourne Update Dienstag Australian Open Update – Badosa schlägt Gauff, auch Zverev im Halbfinale Stand: 21.01.2025 07:49 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 10 beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne aktuell und kompakt.

Von Frank Meyer

Wenn du denkst du denkst

Alexander Zverev – Tommy Paul 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1

Was für ein crazy Match! Immer, wenn du dachtest, jetzt läuft es so rum, lief es anders rum. Erst verliert Tommy Paul zwei Sätze, die er niemals verlieren durfte. Dann spielt der Amerikaner, als wäre nichts gewesen und gewinnt Satz 3 souverän. Und dann, als du dachtest, jetzt wird’s richtig eng, gewinnt Zverev den vierten mit 6:1. Tommy Paul verliert ein seltsames Kopf-Match, das er eigentlich nicht verlieren durfte. Alexander Zverev wird’s egal sein, er steht im Halbfinale der Australian Open. Tennis ist Denksport, und Zverev wird ab sofort durchgehend das Level von Satz 4 spielen müssen, wenn er seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel wahr machen möchte. Nächster Gegner wird Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz sein.

Paula Badosa schafft Überraschung

Paula Badosa – Coco Gauff 7:5, 6:4

Zum ersten Mal in ihrer Karriere steht die 27-jährige Paula Badosa im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Überraschend glatt in zwei Sätzen gewann die Spanierin gegen die favorisierte Coco Gauff aus den USA, die als Nummer 3 der Setzliste nun raus ist. Dafür ist Badosa wieder voll da. Nach schwierigen Zeiten in den vergangenen beiden Jahren, mit Verletzungsproblemen, Rücktrittsgedanken und einem Sturz aus den Top 100, wird sie nach den Australian Open wieder in den Top 10 der Weltrangliste stehen, egal wie weit sie noch kommt. Im Halbfinale könnte es nun zum Clash mit der Nummer 1 der Welt kommen, Aryna Sabalenka, die heute Morgen noch gegen Anastasia Pawljutschenkova spielen muss.