Australian Open Update Netz kaputt bei Sinner gegen Rune, Rybakina ausgeschieden Stand: 20.01.2025 07:50 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 9 beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne aktuell und kompakt.

Von Frank Meyer

Netz kaputt! Lange Pause bei Sinner gegen Rune

Jannik Sinner – Holger Runer 6:3 3:6 6:3 6:2

Handwerker gesucht! Es erinnert an das umgefallene Tor von Madrid 1998. Beim Match Jannik Sinner gegen Holger Rune ist das Netz kaputtgegangen. Genauer gesagt ist die Schraube gebrochen, die das Netz in der Mitte des Platzen mit dem Boden verbindet und nach unten zieht. Jetzt steckt das abgebrochene Stück Schraube samt Gewinde im Boden. Wie in Madrid versuchen nun viele Menschen, das Problem zu lösen, und noch mehr Menschen schauen interessiert zu. MacGyver ist nicht dabei. Der Stadion-DJ versucht, mit "Sweet Caroline" gute Stimmung zu machen. Klappt nicht. Es steht 6:3 3:6 6:3 0:1 aus der Sicht von Sinner. Nach 15 Minuten Unterbrechung ging es weiter. Am Ende brachte Sinner den vierten Satz souverän durch und zog ins Viertelfinale ein.

Achterbahn im Achtelfinale

Madison Keys – Elena Rybakina 6:3 1:6 6:3

Wenn deine wichtigste Stärke schwächelt, bricht oft auch der Rest zusammen. Elena Rybakina, die Nummer 4 bei den Damen und eine der besten, wenn nicht DIE beste Aufschlägerin auf der WTA-Tour, servierte im ersten Satz dermaßen schwach, dass ihr ganzes Spiel darunter litt. 20 unerzwungene Fehler, kein Selbstvertrauen, zwei Breaks, Satz 1 weg, ohne je da gewesen zu sein. Dann mal kurz vor die Tür, und plötzlich lief’s. Nur, um in Satz 3 wieder einzubrechen. Madison Keys returnierte Rybakinas Aufschläge wie vom anderen Stern und setzte sich nach einer Achterbahnfahrt verdient durch. Die Nummer 19 der Setzliste steht unter den besten acht. Rybakina ist raus. Tennis ist so viel Kopfsache.

Madison Keys (r.) gewinnt ihr Spiel gegen Elna Rybakina.

Nach sechs Jahren wieder top

Elina Svitolina – Weronika Kudermetova 6:4 6:1

Vor sechs Jahren gehörte Elina Svitolina aus der Ukraine zuletzt zu den besten Acht bei den Australian Open. In der Zwischenzeit ist einiges passiert, geheiratet, Mutter geworden und das Comeback auf dem Court. In Melbourne ist sie nun wieder da, wo sie 2019 ihr bestes Ergebnis hatte, im Viertelfinale. Nach einem Break gegen sich und 1:4 im ersten Satz gegen die Russin Weronika Kudermetova drehte Svitolina auf, machte 11 (!) der nächsten 12 Spiele und gewann mit 6:4 und 6:1. Jetzt geht es für die Ukrainerin gegen Madison Keys aus den USA.

Deutsches Doppel nervenstark

Krawietz/Pütz – Gillé/Zielinski 6:7 (4) 6:4 6:4

Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Viertelfinale. Wie schon in der Runde zuvor lagen die Deutschen einen Satz hinten, behielten die Nerven und drehten das Match. Noch drei Siege bis zum angestrebten Titel bei den Australian Open.