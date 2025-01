Australian Open, Achtelfinale Sinner hat gegen Rune nur mit seinem Körper Probleme Stand: 20.01.2025 08:18 Uhr

Jannik Sinner ist auch bei den Australian Open bisher nicht zu stoppen. Für Holger Rune war nicht mehr als ein Satzgewinn möglich. Aber sein Körper macht dem Italiener Sorgen.

Sinner gewann gegen den Dänen souverän mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 und hat damit weiter gute Aussichten darauf, seinen Titel in Melbourne zu verteidigen. Vor einem Jahr war dem italienischen Tennisstar dort der erste Turniersieg bei einem Grand Slam gelungen, als er Daniil Medwedew in fünf Sätzen bezwingen konnte. In der Folge gewann Sinner im Jahr 2024 auch noch die US Open, ist aktuell unangefochten an der Spitze der Weltrangliste.

Sinner hatte zwar Probleme mit seinem ersten Aufschlag, den er nur zu 56 Prozent ins Feld brachte, er ließ im gesamten Spielverlauf dennoch nur fünf Breakchancen zu, von denen Rune lediglich eine nutzen konnte. Sein Gegner breakte den 21-Jährigen dagegen viermal bei acht Versuchen. Im vierten Satz wurde es zudem einmal kurios, als das Netz brach und die Partie für 15 Minuten unterbrochen wurde.

Sinner fühlte sich morgens "sehr merkwürdig"

Allerdings schleppte sich Sinner mit körperlichen Problemen vor allem im dritten Satz zwischen den Ballwechseln über den Platz und verzog immer wieder schmerzverzerrt das Gesicht. In den Pausen hielt er sein Handtuch mit zittrigen Händen.

Er habe sich schon am Morgen "sehr merkwürdig" gefühlt, sagte der 23-Jährige nach der Partie. Beim Stand von 3:2 nahm er eine medizinische Auszeit, nachdem auf dem Platz sein Blutdruck gemessen worden war. Dem Italiener ging es danach sichtlich besser.

Mögliches Finale gegen Zverev

Im Viertelfinale trifft Sinner auf den Sieger der Partie zwischen Lokalmatador Alex de Minaur und dem amerikanischen Youngster Alex Michelsen. Alexander Zverev, der sein Viertelfinale in der Nacht auf Dienstag (21.01.2025, laut Turnier-Zeitplan ab 4 Uhr morgens) gegen Tommy Paul (USA) bestreiten wird, könnte erst im Endspiel auf Sinner treffen.