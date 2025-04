NDR-Sport 14 Top-30-Spieler beim ATP-Turnier am Rothenbaum - Kleine Hoffnung auf Zverev Stand: 22.04.2025 17:03 Uhr

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum glänzt in diesem Jahr mit einem Weltklasse-Teilnehmerfeld. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, haben 14 Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste zugesagt. Lokalmatador Alexander Zverev ist allerdings nach jetzigem Stand nicht dabei.

Die Macher des ATP-Events sind nach eigener Aussage in Kontakt mit dem Management des Weltranglisten-Zweiten und sehen noch eine kleine Restchance auf eine kurzfristige Teilnahme des 28-Jährigen an seinem Heimturnier. Zverev, Sieger 2023 am Rothenbaum, hatte allerdings zuletzt die Terminierung der Hamburg Open als "dämlich" bezeichnet. Kein Anwärter auf den Titel bei den French Open könne am Sonnabend oder Sonntag das Finale von Hamburg spielen und am Sonntag oder Montag die erste Runde in Paris.

"Wir wollen nicht sagen, dass es nicht passieren wird. Sicher gibt es Hoffnung. Er wird in den nächsten Wochen basierend auf seiner Form entscheiden, wie er sich fühlt", sagte Turnierdirektor Enric Molina Mur. "Wir wissen, wie gern er das Turnier hat. Gleichzeitig ist es ein sehr fordernder Kalender. Es gibt nicht immer die perfekte Woche für jeden."

Rückkehrer Sinner der Topfavorit

In Abwesenheit des Tokio-Olympiasiegers und frischgekürten München-Siegers ist Jannik Sinner der Topfavorit auf den Titel bei der traditionellen Sandplatzveranstaltung, die vom 17. bis 24. Mai ausgetragen wird. Allerdings bleibt abzuwarten, wie der Italiener seine Dopingsperre verkraftet hat.

Ab Anfang Mai ist er wieder spielberechtigt und wird vor Paris beim Masters-Turnier in Rom und den Hamburg Open antreten. Der 23-Jährige hatte zu Jahresbeginn im Finale der Australian Open Zverev bezwungen. Der Hamburger war anschließend in eine tiefe Formkrise geschlittert und hatte es versäumt, den Italiener von der Weltranglistenspitze zu verdrängen.

"Unglaubliches Feld" - Alle Spieler in den Top 50

"Dass die Nummer eins der Welt zum ersten Mal seit 2008 wieder in Hamburg spielt, freut uns sehr und ist ein starkes Statement für die sportliche Attraktivität unseres Turniers. Jannik Sinner führt ein unglaubliches Feld von Spielern an, die alle in den Top 50 sind", frohlockte Turnierdirektor Mur. Ob des prominenten Teilnehmerfeldes hat er die Sandplatzveranstaltung unter das Motto "Die Bühne der Stars" gestellt.

Zwei frühere Turniersieger am Start

Neben Sinner schlagen unter anderem die früheren Rothenbaum-Sieger Andrej Rublew (Russland) und Lorenzo Musetti (Italien), Barcelona-Sieger Holger Rune aus Dänemark sowie der griechische Star Stefanos Tsitsipas an der Elbe auf. Als Geheimfavorit geht Jakub Mensik ins Rennen. Der 19-jährige Tscheche machte zuletzt durch den sensationellen Sieg beim Masters in Miami auf sich aufmerksam.

Wildcard für Struff

Die Organisatoren kündigten zudem an, dass in den kommenden Wochen weitere Wildcards vergeben würden. Die erste erhielt bereits Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner ist nach schwachen Leistungen im Jahr 2025 und einer Bilanz von nur drei Siegen aus 13 Matches auf der Tour auf Rang 79 abgerutscht. Für den 34-Jährigen ist es bereits seine 15. Teilnahme an dem Traditionsturnier. Zweimal schaffte es Deutschlands Nummer zwei an der Elbe ins Achtelfinale.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 22.04.2025 | 19:30 Uhr