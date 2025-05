WDR-Sport Youri Mulder bleibt Fußballchef auf Schalke Stand: 16.05.2025 13:14 Uhr

Der FC Schalke 04 und Youri Mulder haben sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Das teilte der Klub am Freitag (16.5.2025) mit. Seit November 2024 war Youri Mulder bereits interimistisch als Direktor Profifußball tätig. Nun unterschrieb der 56 Jahre alte Niederländer einen Vertrag bis Juni 2027. Mulder war zuvor kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrats.

Für Baumann die Wunschlösung

"Es war von Anfang an mein Wunsch, Youri als wichtigen Teil meines Führungsteams im Sport an Bord zu behalten. Seit seinem Wechsel in das Profileistungszentrum im vergangenen Herbst hat er bereits viele Veränderungen angestoßen und Prozesse professionalisiert. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen, um das bestmögliche Umfeld für erfolgreichen Leistungssport zu schaffen", sagt Frank Baumann, ab dem 1. Juni Vorstand Sport bei den Königsblauen. "Youris vorrangige Aufgabe besteht darin, das Profileistungszentrum mit seinen verschiedenen Abteilungen zu leiten und weiterzuentwickeln."

Mulder gibt sich zuversichtlich

Diese Herausforderung nimmt Mulder an: "Ich freue ich mich darauf, dauerhaft Verantwortung auf Schalke zu übernehmen. Wir haben große Aufgaben vor uns, damit wir in der kommenden Saison wieder erfolgreicher Fußball spielen. Wir haben unsere Fans viel zu oft enttäuscht und müssen durch Leistung und Ergebnisse vorangehen", so Mulder. "Uns allen ist nach dieser Saison bewusst, dass wir viele Dinge besser machen müssen. Unsere umfassende Analyse ist klar und eindeutig. Deshalb werden wir weiter und konsequent an Veränderungen arbeiten, damit Schalke wieder ein anderes, ein positives Gesicht zeigt.“

Lange Zeit auf Schalke

Mulder blickt auf eine über 30-jährige Verbundenheit zu Königsblau: Im Sommer 1993 wechselte der damalige Stürmer vom FC Twente zu Schalke 04 und blieb den Knappen bis 2002 treu. In dieser Zeit stand Mulder in 202 Pflichtspielen auf dem Platz, traf dabei 43-mal und bereitete 29 Tore vor.

1997 feierte der Niederländer mit dem S04 den Gewinn des UEFA Cups, dazu 2001 und 2002 jeweils den Triumph im DFB-Pokal. Von Juli 2008 bis März 2009 war Mulder Assistent von Fred Rutten sowie davor und danach jeweils einige Wochen Teil des Interims-Trainerteams um Mike Büskens. 2021 kehrte Mulder erneut zu Schalke zurück und wurde als Mitglied des Aufsichtsrats kooptiert.