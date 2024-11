WDR-Sport VBL: Düren gewinnt zweimal deutlich, keine Punkte für USC und Aachen Stand: 30.11.2024 20:06 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben Aachen und Münster verloren. In der Männer-Bundesliga siegte Düren indes zweimal klar.

Die Powervolleys aus Düren haben an zwei Tagen in der Volleyball-Bundesliga zwei klare Siege eingefahren. Gegen die Netzhoppers Wusterhausen gab es am Freitag zunächst ein 3:0 (25:20, 25:18, 25:22).

Fast identisch verlief das 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) am Samstagabend bei Schlusslicht VCO Berlin. In beiden Partien konnten sich die Dürener vor allem auf ihre Vorteile im Aufschlag und im Block verlassen.

Jubel bei den Powervolleys Düren

Mit dem Doppel-Triumph rückten die Powervolleys näher an die oberen Plätze der Tabelle heran.

"Wir kommen vor allem im Aufschlag immer besser rein", sagte am Freitag der zum wertvollsten Spieler gewählte Robin Baghdady, dessen Service im wohl entscheidenden zweiten Satz den Unterschied machte.

Münster und Aachen verlieren ihre Heimspiele

In der Frauen-Bundesliga musste der USC Münster dagegen jeweils eine Heim-Niederlage hinnehmen. Die Münsteranerinnen verloren am Freitag ihr Spiel gegen Suhl mit 1:3 (17:25, 25:22, 24:26, 17:25). In der Tabelle bleiben sie damit Vorletzter hinter den Ladies in Black Aachen.

Die Aachenerinnen verloren am Samstag ebenfalls ihr Heimspiel. Gegen das Spitzenteam vom Dresdner SC setzte es eine 1:3-Pleite. Nach dem ersten knapp verlorenen Satz (23:25) glich das Team von Cheftrainerin Mareike Hindriksen nach Sätzen aus (25:23).

Der dritte Satz war umkämpft und ging mit 25:22 an die Sächsinnen. Mit einem deutlichen 25:18 machten der Tabellenführer den Sieg perfekt.