WDR-Sport Tennis - Altmaier raus, Struff kann jubeln Stand: 15.07.2024 15:12 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum in der ersten Runde gescheitert. Jan-Lennard Struff war in der Schweiz erfolgreich.

Bei der Rückkehr auf Sand unterlag der Kempener dem Italiener Flavio Cobolli 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Henri Squire, der eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, musste seinen Start am Montagmittag krankheitsbedingt absagen.

An der Alster ist auch French-Open-Finalist Alexander Zverev dabei. Bei seinem Heimturnier geht der 27-Jährige als Titelverteidiger an den Start und trifft am Dienstag in der erste Runde auf den Niederländer Jesper de Jong. Außerdem schlagen Maximilian Marterer und Rudi Molleker in der Hansestadt auf.

Struff in Gstaad erfolgreich

Besser lief es indes für Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner ist im Schweizer Gstaad im Einsatz und hat sein Auftaktmatch gegen Albert Ramos Vinolas gewonnen. Durch das 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) zog der an Nummer fünf gesetzte Struff ins Achtelfinale ein, wo er nun auf Lokalmatador Leandro Riedi trifft.

Die Sand-Turniere sind Teil der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) in Paris, wo auf dem Gelände der French Open gespielt wird. Neben Tokio-Olympiasieger Zverev und Struff ist auch Dominik Koepfer im Einzel für Deutschland nominiert.