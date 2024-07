WDR-Sport Sommerferien und Fußball: So werden Wetter und Verkehr in NRW Stand: 05.07.2024 18:04 Uhr

Ferienbeginn und das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien - am Freitag ist eine Menge los in NRW. Wenn jetzt noch das Wetter mitspielen würde...

Wann kommt er denn nun, der Sommer? Nachdem der Juli in NRW ungewöhnlich kühl und nass begonnen hat, lechzen viele Menschen nach Sonne, Freibad und hochsommerlichen Temperaturen. Vor allem, da am Freitag der letzte Schultag ist und man zum Sommerferiengefühl eigentlich auch das passende Wetter braucht.

Doch das wird erst einmal nichts, sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt. Denn am Freitag wird es in NRW meist stark bewölkt mit Temperaturen bei höchstens 22 Grad Celsius. Dazu kommt immer wieder etwas Regen. Von einer Neuauflage des "Sommermärchens", das sich viele Menschen angesichts der laufenden Fußball-EM herbeisehnen, sind wir also weit entfernt.

Schauer möglich beim Deutschland-Spiel

Dunkle Wolken über einem Feld

Wer das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien im Freien genießen will, sollte sicherheitshalber eine Regenjacke mitnehmen. Denn vor allem in der Nordhälfte von NRW kann es auch am Abend noch den einen oder anderen kleineren Schauer geben. Südlich der Ruhr sieht es dagegen etwas besser aus. Hier ist die Chance, beim Public Viewing nass zu werden, geringer.

Die Aussichten für Samstag sind ähnlich: Die Höchsttemperaturen liegen bei knapp über 20 Grad, und im Laufe des Tages kann es immer wieder Schauer geben. Auch Gewitter sind möglich.

Viel los auf den Straßen zum Ferienbeginn

Am letzten Schultag war es auf den Autobahnen in NRW früher voll als üblich. In der Spitze waren es gegen 16 Uhr rund 300 Kilometer Stau, so das WDR-Verkehrsstudio. Für einen Freitagnachmittag sei das ungewöhnlich. Nicht nur auf den üblichen Pendlerstrecken an Rhein und Ruhr war einiges los, auch Kontrollen bei der Einreise aus den Niederlanden sorgten für Stillstand. Schwere Unfälle blieben allerdings aus.

Auf den klassischen Reisetrecken war die Lage einigermaßen entspannt: Viele fahren erst morgen oder Sonntag in den Urlaub, außerdem verteilt sich der Reiseverkehr in den Sommerferien auf mehrere Wochen.

Großbaustellen verzögern Bahnverkehr in den Ferien

Zehntausende Urlauber sind am Freitagmorgen vom Düsseldorfer Flughafen aus in die Sommerferien gestartet. Mehr Gepäck- und Check-In-Automaten sollen die Wartezeit minimieren. Doch nicht immer lief es reibungslos.

Nicht nur an den NRW-Flughäfen, sondern auch bei der Bahn heißt es: Ferienzeit ist Reisezeit. Da gleichzeitig aber merklich weniger Berufspendler unterwegs sind, werden die Sommerferien oft genutzt, um bei (zumindest theoretisch) besserem Wetter dringend nötige Reparaturen durchzuführen. So gibt es auch in diesem Sommer auf den Strecken der Bahn mehrere Großbaustellen, die für Verzögerungen sorgen dürften.

Besonders betroffen dabei sind die Routen in den Süden. So müssen sich Reisende aus NRW in Richtung Schweiz, Stuttgart oder München auf längere Fahrten und geringere Kapazitäten einstellen. Auch die ICE-Schnellverbindung zwischen Köln und Frankfurt wird von Mitte Juli bis Mitte August wegen Bauarbeiten gesperrt; die Züge auf der Ersatzstrecke brauchen teilweise 90 Minuten länger.

Unsere Quellen: