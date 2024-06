WDR-Sport Selfie-Spot: Drei Meter hoher EM-Pokal vor dem Landtag Stand: 11.06.2024 13:35 Uhr

Ein Foto mit dem EM-Pokal vor dem Landtag? Ab sofort ist das möglich, denn seit heute steht eine riesige Nachbildung des Pokals als Selfie-Spot vor dem Landtag in Düsseldorf.

Kurz vor dem Start der Fußball-EM am 14. Juni ist am Düsseldorfer Landtag die sogenannte „Giant Trophy“ aufgebaut -worden eine drei Meter hohe Nachbildung des EM-Pokals. Sie soll vom 11. bis 13. Juni als Selfie-Spot vor dem Düsseldorfer Landtag zur Verfügung stehen, so ein Sprecher des Landtags.

Fünf EM-Spiele in Düsseldorf

In Nordrhein-Westfalen werden 20 der insgesamt 51 Spiele ausgetragen, fünf davon in Düsseldorf. Der Landtag wird als "point of interest" für die Stadt Düsseldorf und in der UEFA-App geführt.

Das Parlament öffnet daher auch an fast allen EM-Wochenenden im Juni für Besucherinnen und Besucher. Es gibt Führungen und einen Tischkicker in der Lobby.

