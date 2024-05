WDR-Sport Schalkes Nachwuchsspieler Gyamfi wird Profi Stand: 16.05.2024 12:35 Uhr

Der FC Schalke 04 hat Nachwuchsspieler Emmanuel Gyamfi mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Gelsenkirchenern einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag (16.5.2024) mitteilte.

Gyamfi war 2019 in Schalkes Nachwuchsabteilung gewechselt. In der laufenden Saison kam er in 21 Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.