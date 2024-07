WDR-Sport Sanchez gibt sein Schalke-Debüt bei Remis gegen Kiew Stand: 13.07.2024 19:51 Uhr

Im letzten Testspiel des Trainingslagers in Österreich hat sich der FC Schalke 04 unentschieden von Dynamo Kiew getrennt.

Die Partie endete am Samstag (13.07.2024) in Mittersill 2:2 (1:1).

Die Treffer für Schalke erzielten der neue Kapitän Kenan Karaman (30. Minute) und Moussa Sylla (57.), dem bereits sein siebtes Tor der laufenden Saisonvorbereitung gelang. Anton Tsarenko hatte den ukrainischen Vizemeister, der bereits am 23. Juli in der Champions-League-Qualifikation antritt, in der 14. Minute in Führung gebracht. Nach den beiden Schalker Treffern traf Vladyslav Vanat für Kiew noch zum Ausgleich (66.)

S04-Neuzugang Felipe Sanchez gab in der Partie sein Debüt für Schalke. Der Verteidiger, der am 9. Juli vom argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata verpflichtet worden war, stand in der Startelf. Der 20-Jährige spielte im 3-5-2-System in der ersten Halbzeit auf der linken Abwehrseite.

Schalke-Trainer Karel Geraerts wechselte in der Halbzeitpause alle Feldspieler aus, nur Torwart Justin Heekeren blieb bis zum Abpfiff auf dem Feld.

S04 spielte in Gedenken an die verstorbene Klublegende Willi Koslowski mit Trauerflor.