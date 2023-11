WDR-Sport RWE-Siegesserie endet beim FC Ingolstadt Stand: 25.11.2023 16:01 Uhr

Nach zuvor fünf Siegen in Folge ist Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen am Samstag beim FC Ingolstadt leer ausgegangen. RWE geriet durch kapitale Abwehrfehler in Rückstand und stoppte seine Aufholjagd nach dem Anschlusstreffer durch einen Platzverweis.

Fünf Siege in Serie motivierten immerhin rund 750 Essener Fans, ihren Club zum Auswärtsspiel nach Bayern zu begleiten. Von denen waren beim Anpfiff allerdings etliche noch nicht im Stadion waren, weil ihr Zug Verspätung hatte. In den ersten zehn Minuten verpassten sie wenig mehr als den einsetzenden Schneefall im Stadion.

Essener Fehler leiten Gegentore ein

Nachdem Benjamin Kanurić RWE-Schlussmann Jakob Golz in der 13. Minute zu einer ersten etwas unkonventionellen Bagger-Parade im Stile eines Volleyballers zwang, waren es Essener Abwehrfehler, die die Gäste in nur drei Minuten mit 0:2 ins Hintertreffen brachten.

Zunächst schoss Vinko Šapina im Aufbauspiel ohne Not einen Ingolstädter an, und der Abpraller landete bei Pascal Testroet. Der zog Richtung Strafraum schickte Jannik Mause mit einem starken Pass ins Eins-gegen-Eins-Duell mit Golz. Mause behielt die Nerven, umkurvte den Essener Schlussmann und traf zum 1:0 (17. Minute).

Den zweiten Treffer leitete José-Enrique Rios Alonso mit einem leichtfertigen Dribbling gegen zwei FCI-Spieler am eigenen Strafraum ein. Kanurić nahm ihn den Ball ab, hatte freie Bahn in den Strafraum und bediente David Kopacz vor dem Tor - 2:0 (20.). Das hatten sich die Essener, die als Tabellendritter in den Spieltag gegangen waren anders vorgestellt.

Harenbrock bringt RWE zurück ins Spiel

Auch im Rückstand zeigte sich allerdings, dass fünf Siege in Serie in Essen für großes Selbstvertrauen gesorgt haben. Die RWE-Spieler brauchten nicht lange, ehe sie sich mit dem 1:2 von Cedric Harenbrock (30.) zurückmeldeten. Der Anschlusstreffer war das Ergebnis eines starken Angriffes, bei dem eine Hereingabe von Torben Müsel zunächst noch geblockt werden konnte. Der Ball landete jedoch bei Eric Voufack, der den völlig freien Harenbrock im Zentrum sah. FC-Schlussmann Marius Funk kam zwar noch an den Ball, konnte ihn aber nicht mehr ums Tor lenken.

Danach blieben die Gäste im Vorwärtsgang, kamen aber bis zur Pause kurz nach dem 1:2 nur noch zu einem weiteren Fernschuss, mit dem Funk keine Mühe hatte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel durften sich die Essener erstmal bei Golz bedanken, dass sie nicht wieder zwei Toren hinterrennen mussten. Nach Hackenpass von Testroet lief Kopacz alleine aufs RWE-Tor zu scheiterte aber am ausgefahrenen Bein von Golz.

Gelb-Rot für Felix Götze bremst Essen aus

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams ihre Chancen. So war Müsel in der 64. Minute nach Pass von Ron Berlinski in guter Position, trat zentral vor dem Tor aber über den Ball. Auf Seite der Hausherren verfehlte Mause nach Vorlage von Kopacz das Tor nur knapp (70.). eine gute Ausgleichschance hatte RWE noch, als Lucas Brummer Berlinski mit einem strammen Schuss von links anschoss, der Abpraller aber knapp rechts am Tor vorbeiging.

Einen herben Dämpfer bekamen die Essener Hoffnungen auf Zählbares in der 74. Minute, als der zuvor bereits Gelb verwarnte Felix Götze zu spät in einen Zweikampf kam und mit Gelb-Rot vom Platz musste. Mit einem Mann weniger auf dem Feld fiel die Schlussoffensive der Essener weitgehend flach. Die Ingolstädter brachten die knappe Führung über die Zeit, auch wenn sie in der Nachspielzeit selbst noch eine Rote Karte kassierten.

In einer Woche dürfen sich die Essener Fans wieder auf ein Heimspiel freuen. Am 2. Dezember gastiert der SV Sandhausen an der Hafenstraße (14 Uhr).