WDR-Sport Rot-Weiss Essen und das Glück des Moments

Rot-Weiss Essen und das Glück des Moments Stand: 13.11.2023 11:30 Uhr

Rot-Weiss Essen eilt von Sieg zu Sieg in der 3. Liga. Eine Erfolgsserie wie derzeit hat es noch nie im Essener Profifußball gegeben, doch im fiebrigen Essen ist man bemüht, den Ball flach zu halten.

Von Jens Mickler

Auf dieses Ranking ist man im Klub wohl nur noch bedingt stolz. Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalligen in Deutschland wird immer noch angeführt von einem NRW-Verein: Rot-Weiss Essen. Mit 1.817 Punkten liegen die Essener zehn Punkte vor VfB Lübeck und mehr als 150 Punkte vor dem Wuppertaler SV auf Rang drei.

30 teilweise unendlich lange Jahre in der Regionalliga haben die Essener auf dem Buckel - von 2007 bis 2022 sogar fast durchgängig, unterbrochen nur von einem Absturz im Jahr 2010 sogar in die NRW-Liga, die nur fünfthöchste Klasse

Beste Serie seit fast 20 Jahren

Und heute? Heute ist die Ewige Tabelle der Regionalligen in den Hintergrund geraten wie auch die Regionalliga insgesamt. Nach dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga im vorletzten Sommer zitterte RWE als Aufsteiger in der vergangenen Serie noch um den Klassenerhalt. In dieser Saison scheint die Abstiegszone weit weg, und der Blick ist in völlig andere Dimensionen gerichtet.

Der 2:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim am Sonntag (12.11.2023) war schon der fünfte Sieg in Folge in Liga drei - eine solch lange Serie von gewonnenen Spielen hatte es seit fast 20 Jahren nicht mehr für RWE gegeben. In der Spielzeit 2003/04 gelangen sogar neun Siege, darunter der 7:0-Erfolg beim FC Schalke 04 II, der gleichbedeutend war mit dem Aufstieg.

Rang drei in der 3. Liga gefestigt

Nach der jüngsten Erfolgsserie findet sich RW Essen derzeit auf Rang drei der Tabelle wieder, der bekanntlich am Ende der Saison zum Relegationsspiel mit dem Drittletzten der 2. Liga berechtigen würde. Das würden die Essener wohl sofort unterschreiben, wenn ihnen diese Platzierung auch zum Saisonabschluss angeboten würde. Soweit will aber niemand der Beteiligten denken.

"Es ist noch nicht einmal die Hinrunde vorbei. Da kann man noch gar nichts sagen. Man sieht ja, wie schnell es geht", sagte Marvin Obuz, der Torschütze des 2:0 gegen Mannheim.

RWE-Coach Dabrowski: "Keine Selbstverständlichkeit"

Trainer Christoph Dabrowski mahnte ebenfalls zu Demut: "Für den Moment sind wir sehr happy, aber wir sind schon Realisten – das Umfeld und die Fans vielleicht außen vor. Wir wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist."

Hat derzeit gut Lachen: RWE-Trainer Christoph Dabrowski

Einen Sonderurlaub angesichts der anstehenden Länderspielpause habe er nicht eingeplant, sagte Dabrowski: "Wir stellen jetzt nicht den Spielbetrieb ein, weil wir 27 Punkte haben. Das wird nicht reichen für unsere Ziele."

Marvin Obuz: "Wir glauben an uns"

Was ist passiert seit den Klatschen gegen Unterhaching (0:4) und Verl (0:5) Anfang Oktober, als schon arg an Trainer und Mannschaft gezweifelt wurde? "Jeder hat einfach Bock zu beweisen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir glauben an uns und haben Spaß", erklärte Marvin Obuz nach dem Sieg gegen Waldhof.

Die derzeit gute Stimmung werden die Essener auf jeden Fall mit in die nun anstehende zweiwöchige Pause nehmen und dann die nächste Aufgabe mit der tollen Serie im Rücken angehen. Die Reise geht zum FC Ingolstadt. In der vergangenen Saison gab es dort immerhin ein 1:1.