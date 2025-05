WDR-Sport Paderborn und Düsseldorf hoffen auf ihre letzte Chance Stand: 16.05.2025 09:41 Uhr

Am "Endspiel"-Sonntag in der 2. Liga geht es für Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn noch um die Aufstiegschance. Die Möglichkeiten beider Teams sind allerdings sehr unterschiedlich.

Von Jörg Strohschein

Was war eigentlich erwartbar in dieser Zweitligasaison? Die Antwort ist schnell gegeben. So gut wie nichts. "Die Saison war bisher so verrückt, mit so vielen Konstellationen, Spielen, Ergebnissen", sagt Raphael Obermair vom SC Paderborn und stellt eine rhetorische Frage. "Warum sollte dann am letzten Spieltag alles normal laufen?"

Und weil die Saison so verlässlich unzuverlässig ist, bieten sich auch am letzten Spieltag noch spannende Aufstiegs-Möglichkeiten. Der SCP-Mittelfeldspieler hofft genau wie sein ganzer Klub darauf, dass am Sonntag (18.5.2025) - nach Abpfiff der Auswärtspartie beim Karlsruher SC - der dritte Aufstieg der Ostwestfalen in die Bundesliga perfekt ist.

Mehrere (Aufstiegs-) Varianten

Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass weder die wegen des besseren Torverhältnisses unmittelbar und punktgleich vor den Paderbornern auf Platz 3 liegende SV Elversberg (55 Punkte) ein schlechteres (Punkt-) Ergebnis als der SCP bei Schalke 04 holt. Und: Dass der auf Platz zwei liegende 1.FC Köln (58 Punkte) gegen den 1.FC Kaiserslautern verliert.

Größer dürften die Chancen des Teams von Trainer Lukas Kwasniok allerdings auf Platz drei, der für die Relegationsspiele um dem Aufstieg in die Bundesliga qualifiziert, sein. Dafür müsste der SCP aber ebenfalls mehr Punkte sammeln als Elversberg, da die Saarländer eine um 13 Treffer bessere Tordifferenz herausgespielt haben. In dieser Rechnung hätte der 1.FC Köln mindestens einen Zähler gewonnen und wäre damit direkt aufgestiegen.

"In erster Linie können wir stolz auf die gezeigten Leistungen sein. Wir fahren sehr guter Dinge in den Wildpark", sagt Kwasniok. "Für uns geht es in erster Linie um drei Punkte, aber wir wollen die Saison mit dem i-Tüpfelchen beenden, auch wenn wir auf andere Ergebnisse angewiesen sind. Wir glauben an ein Happy-End"

3000 Fans von der Pader werden in Karlsruhe dabei sein, wenn es um die Aufstiegschance für den SCP geht.

Düsseldorf glaubt noch an Aufstieg

Jubel bei der Düsseldorfer-Mannschaft

Solche Rechenbeispiele sind auch noch für das Team von Fortuna Düsseldorf (53) angesagt, auch wenn die Chancen der Rheinländer deutlich geringer erscheinen als die des SCP.

So könnte es die Fortuna noch auf Platz 3 schaffen, fest steht: Alles andere als ein Sieg beim 1.FC Magdeburg würde bedeuten, dass die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den Relegationsplatz nicht mehr erreichen kann.

Blick auf Gelsenkirchen

Die Chance auf die Aufstiegsmöglichkeit über Platz 3 bestünde aber nur noch dann, wenn die SV Elversberg und auch der SC Paderborn ihre Spielfelder jeweils als Verlierer verlassen würden. Zeitgleich dürften die punktgleich hinter den Fortunen liegenden Kaiserslauterer ihre Tordiferenz nicht um plus 3 gegenüber den Düsseldorfern verbessern.

Der Blick der Düsseldorfer Verantwortlichen richtet sich aber vor allem auf die Partie in Gelsenkirchen, wo die Saarländer auf den überaus formschwachen FC Schalke 04 treffen und sich von den Königsblauen dennoch Schützenhilfe erwarten.

Forsche Voraussage von Trainer Thioune

"Nächste Woche wird es das größte Thema sein, was deine Mannschaft kommendes Wochenende macht. Die Daumen sind in Düsseldorf fest gedrückt", hatte Thioune dem Schalker Interimscoach Jakob Fimpel unmittelbar nach dem 2:0-Heimerfolg mit auf den Weg ins nahe gelegene Ruhrgebiet gegeben.

Unmittelbar vor dem "Endspieltag" in der 2. Liga weiß der Fortuna-Coach: "Wir lassen die Saison nicht auslaufen sondern wir werden nochmal attackieren. Ich glaube, das im Fußball alles möglich ist."

Und Thioune machte noch eine forsche Voraussage. "Wenn wir nochmal den Joker Relegation ziehen, dann wird uns nichts mehr aufhalten."