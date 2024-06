WDR-Sport Nuri Sahin - schon wieder plötzlich Cheftrainer Stand: 14.06.2024 17:54 Uhr

Nuri Sahin ist neuer Trainer von Borussia Dortmund. Für den 35-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung. Wie es ist, plötzlich zum Cheftrainer aufzusteigen, damit kennt sich Sahin bereits aus.

Aus drei mach zwei, so lässt sich die Trainersituation bei Borussia Dortmund stark herunterbrechen. Denn (Ex-)Trainer Edin Terzic ist raus, seine bisherigen Co-Trainer Sven Bender und Nuri Sahin übernehmen, letzterer ist der neue Chefcoach. Das gab Borussia Dortmund am Freitag (14.06.2024) bekannt. Demnach hat der 35-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

Der BVB geht damit rein nach Zahlen einen Schritt zurück, hatte er doch Ende Dezember 2023 noch aus zwei Trainern drei gemacht - der bis dahin als Co-Trainer tätige Armin Reutershahn musste gehen, Sahin und Bender wurden Terzic zum Jahreswechsel als neue Assistenten an die Seite gestellt. "Ich hatte das Gefühl, dass der Klub, von dem ich seit Kindestagen Fan bin, mich braucht", sagte Sahin damals. "Ich habe auf mein Herz gehört: Es sagte mir, dass es richtig ist, zurückzugehen und zu helfen."

Installation von Sahin und Bender als Schwächung von Terzic

Assistenten, so stand es auf dem Papier - Aufpasser, so wirkte es für viele Außenstehende. Nicht wenige erwarteten, dass diese Konstellation für Reibungen sorgen könnte, schließlich traten in den beiden neuen Co-Trainern hochverdiente Ex-BVB-Spieler mit Rang und Namen ihre Jobs als Schattentrainer an, die das Rampenlicht gewohnt waren.

Besonders Sahin, der bereits über zwei Jahre als Cheftrainer für den türkischen Erstligisten Antalyaspor gearbeitet hatte, kam mit weitergehenden Ambitionen. Er machte nie einen Hehl aus seinem Traum, irgendwann einmal beim BVB als Chefcoach zu arbeiten. "Das möchte ich unbedingt", sagte erschon 2022 in einem Interview mit "Tivibu Spor". Dass sein Wunsch so schnell in Erfüllung geht, war allerdings nicht geplant.

Die neue Konstellation sah nach einer Schwächung von Cheftrainer Terzic aus. Die anfänglichen Diskussionen legten sich aber dann erstmal, das lag vor allem am starken Abschneiden in der Champions League, der BVB erreichte das Finale (0:2 gegen Real Madrid) - wo übrigens Sahin auch auf vielen Bildern schon im intensiven Austausch mit den Spielern zu sehen war.

Dabei stand auch eine für Dortmunder Verhältnisse nicht zufriedenstellende Bundesliga-Saison (Platz fünf) zu Buche. Zuletzt übte Verteidiger Mats Hummels, der ebenfalls beim BVB ausscheidet, scharfe Kritik an Terzic. Das Ende vom Lied am Donnerstag: Terzic bat um die Auflösung seines noch bis 2025 datierten Vertrags.

Sahin Identifikationsfigur als Spieler, Terzic als Fan

Bei der Neubesetzung des Trainerpostsens setzt der BVB nun erneut auf Stallgeruch, nachdem schon Terzic zu Beginn seiner Amtszeit(en) als Cheftrainer Publikumsliebling war, weil er früher selbst in der Kurve gestanden hatte.

Den Stallgeruch und die emotionale Bindung bringt auch Ex-Spieler Sahin mit. Und das noch einmal auf einem anderen Level: Sahin war zeitweise der jüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten (Debüt 2005 im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen), außerdem war er der zentrale Regisseur der Meistermannschaft von 2011. Sahin hat als Spieler mehr als 200 Partien für den BVB bestritten. Und wie sein in Menden geborener Vorgänger stammt auch Sahin aus der Nähe von Dortmund (Lüdenscheid).

Ziel: Rückkehr zur alten BVB-DNA

Zusammen mit dem neuen Sportchef Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat soll der 52-malige türkische Nationalspieler, der in seiner Profikarriere für den BVB, Real Madrid, den FC Liverpool, Werder Bremen und Antalyaspor auflief, nach den Abgängen von Mats Hummels und Marco Reus einen Kaderumbau realisieren. Ziel ist eine Rückkehr zur eigentlichen DNA der Borussia mit attraktiverem Offensivfußball.

"Er hat sich in den vergangenen Jahren engagiert auf eine Trainerlaufbahn vorbereitet, wird seine neue Aufgabe mit viel Hingabe wahrnehmen und unsere Mannschaft weiterentwickeln", sagte Ricken. "Als ehemalige Mitspieler werden wir vertrauensvoll und ambitioniert zusammenarbeiten. Nuri kennt den Verein, seine Mitarbeiter und die BVB-DNA sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer. Wir sind überzeugt davon, dass Nuri der richtige Trainer für uns ist."

Über Nacht vom Spieler zum Trainer bei Antalyaspor

Wie es ist, plötzlich Cheftrainer zu werden, weiß Sahin bereits. Denn als er im Oktober bei Anatalyspor die Trainer-Aufgaben übernahm, war er eigentlich noch Spieler. Nachdem der türkische Erstligist nach dem achten Spieltag der Saison 2021/22 Trainer Ersun Yanal entließ, wechselte Sahin quasi über Nacht vom Platz an die Seitenlinie. In den verbleibenden Saisonspielen führte Sahin Antalyaspor von Rang 14 auf Rang sieben.

Klub-Präsident Aziz Cetin hatte Sahin schon bei seiner Verpflichtung als Spieler als Trainer-Talent angepriesen. Bei seinem Herzensverein Borussia Dortmund kann Sahin das nun auch in der Bundesliga unter Beweis stellen. "Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Klubs für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken", sagte er. "Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben."