WDR-Sport Neuss wird bei Fußball-EM zur Polizei-Hauptstadt Stand: 23.04.2024 15:09 Uhr

Wenn im Juni bei der Fußball-EM in Deutschland der Ball rollt, laufen in Neuss die Fäden zusammen – zumindest für die Polizei-Arbeit. Dort wird das Polizei-Lagezentrum eingerichtet. NRW-Innenminister Herbert Reul hat es am Dienstag vorgestellt.

Von Thomas Kalus

Das Lagezentrum nennt sich IPCC. Das Kürzel steht für "International Police Cooperation Center". Der zentrale Raum des Zentrums ist fast so groß wie ein Fußballfeld, mit zehn Meter hohen Decken. Das Zentrum mutet ziemlich futuristisch an: Beim ersten Blick in den riesigen Saal fühlt man sich an ein Raumfahrtzentrum erinnert.

Das IPCC erinnert an ein Raumfahrtzentrum

An der Stirnwand ist eine überdimensionale Multivisionswand mit zig Projektionen von Bildschirmen installiert. Davor gibt es fast 200 Arbeitsplätze, alle ausgestattet mit modernster Kommunikationstechnik. Dort sitzen dann die Leute, die im Lagezentrum zusammengezogen werden.

Insgesamt werden während der EM rund 600 Beamte im IPCC arbeiten. Viele davon kommen von deutschen Sicherheitsbehörden: Polizei, LKA, Verfassungsschutz. Aber auch jede Menge internationale Verbindungsleute aus ganz Europa sind dabei. Denn die Teilnehmerländer der EM schicken Beamte, die über die nationalen Dinge Bescheid wissen. Also zum Beispiel, auf welche Fans besonders geachtet werden sollte.

Abwehr von Anschlägen und Hooligans steht im Fokus

Das IPCC soll während der Europameisterschaft einen reibungslosen und sicheren Verlauf des Mammut-Events gewährleisten. Zu den Hauptaufgaben gehören die Bekämpfung gewaltbereiter Fußball-Fans, die Abwehr von möglichen Terroranschlägen und der Schutz vor Cyber-Attacken. Denn angesichts zunehmender Digitalisierung wächst gerade bei Sport-Großveranstaltungen auch die Angriffsfläche für Cyber-Angriffe.

NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt das IPCC

Zur Frage, wie groß die Gefahr eines möglichen Anschlags bei der EM ist, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Vorstellung des IPCC: "Die Gefahr ist abstrakt hoch und wir nehmen sie ernst, damit aus abstrakt nicht konkret wird. Dafür werden alle Informationen, die mit Fußball und Sicherheit zu tun haben, rund um die Uhr an einem Ort gesammelt und bewertet".

Urlaubssperre für alle Polizistinnen und Polizisten bei EM

Das NRW-Innenministerium hat für die gesamte Zeit der Europameisterschaft eine Urlaubssperre für die Polizistinnen und Polizisten verhängt. Denn zumindest in den ersten Wochen gibt es so viele Spiele in NRW, dass alle Polizisten gebraucht werden, sagte Minister Reul. Wenn die Hälfte der Leute im Urlaub wäre, wäre die Polizei nicht handlungsfähig, und das wäre unverantwortlich, so Reul.

Neusser Ausbildungszentrum wurde zum IPCC umgebaut

Die Vorbereitungen für das Lagezentrum laufen schon seit zwei Jahren und sind nun fast abgeschlossen. Das IPCC musste übrigens nicht neu gebaut werden. Dafür ist das Neusser Ausbildungszentrum der NRW-Polizei für mehrere Millionen Euro umgerüstet und ausgebaut worden. Bund und Länder teilen sich die Kosten dafür.

Über dieses Thema berichten wir am 23.04.2024 auch im WDR Radio und im WDR Fernsehen.

Quellen: