WDR-Sport Muskelfaserriss: Düsseldorfs Appelkamp fällt vorerst aus

Muskelfaserriss: Düsseldorfs Appelkamp fällt vorerst aus Stand: 20.08.2024 21:11 Uhr

Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Shinta Appelkamp verzichten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich einen Muskelfaserriss ohne Sehnenbeteiligung im Oberschenkel zugezogen, teilte der Fußball-Zweitligist nach einer Untersuchung mit.

Wegen der Verletzung hatte Appelkamp auch das DFB-Pokalspiel der Fortuna bei Dynamo Dresden (0:2) am Sonntag verpasst.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der offensiv ausgerichtete Appelkamp einen Muskelfaserriss in der Wade erlitten und deshalb mehrere Spiele verpasst. Dennoch unterstrich er seinen Wert für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit drei Toren und zehn Vorlagen in insgesamt 25 Ligapartien. In der unglücklich verlorenen Relegation gegen den VfL Bochum wirkte er lediglich im Hinspiel für wenige Minuten mit.