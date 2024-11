WDR-Sport Leverkusener Handballerinnen chancenlos gegen Borussia Dortmund Stand: 03.11.2024 17:40 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben die Tabellenführung in der Bundesliga am Sonntag mit einem Sieg in Leverkusen verteidigt - sie gewannen mit 27:19 (12:8).

Die Vorzeichen vor dem NRW-Duell von Bayer Leverkusen gegen den BVB machten im Vorfeld jede Diskussion über die Favoritenrolle überflüssig - die Dortmunderinnen waren nach fünf Spieltagen Spitzenreiter und wollten dies auch am 6. Spieltag beim Schlusslicht in Leverkusen bleiben.

Borussia Dortmund damit weiter ohne Pflichtspielniederlage

Die Borussia hatte zuletzt in einem vorgezogenen Spiel des 7. Spieltages Verfolger Ludwigsburg in die Schranken gewiesen (33:28) und in acht Pflichtspielen noch keine Niederlage kassiert. Dagegen hatten die Leverkusenerinnen nur einen Pokalsieg gegen Zweitligist Waiblingen zu bieten, alle weiteren fünf Pflichtspiele - inklusive Pokal-Aus - aber verloren.

Das lief in der heimischen Arena am Sonntag nicht besser. Zur Pause lag Bayer bereits mit 8:12 im Hintertreffen, und nach dem Seitenwechsel wurde der Klassenunterschied noch deutlicher. Dortmund baute die Führung kontinuierlich aus und lag in der 44. Minute nach einem Tor von Dana Bleckmann erstmals mit acht Toren vorne (21:13). Bleckmann war am Ende mit fünf Treffern beste BVB-Werferin.

Leverkusen am Samstag im Kellerduell mit Göppingen

Zwischenzeitlich betrug die Führung auch mal neun Tore, doch am Ende blieb es beim Acht-Tore-Unterschied, der den Spielverlauf angemessen widerspiegelte. Auf Leverkusener Seite war Rozemarijn Alderden (5 Tore) treffsicherste Schützin.

Für Bayer steht nun am kommenden Samstag das Kellerduell mit Frisch Auf Göppingen an, in dem die ersten Liga-Punkte eingefahren werden sollen. Der BVB ist bereits am Mittwoch wieder gefordert - im Pokal-Viertelfinale gegen Ligakonkurrent BSV Sachsen Zwickau.