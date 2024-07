WDR-Sport Leverkusen holt chinesische Nationalspielerin Shen Menglu Stand: 22.07.2024 12:16 Uhr

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat die chinesische Nationalspielerin Shen Menglu vom schottischen Meister Celtic Glasgow verpflichtet. Die 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026.

"Leverkusen ist ein großer Name im Fußball, hat eine tolle Historie und tolle Fans. Ich möchte hier Fußball pur genießen", sagte Shen. Die Allrounderin soll vor allem auf der Außenbahn zum Einsatz kommen.

"Sie bringt viel taktische Flexibilität in der Defensive, vor allem aber auch in der Offensive mit", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen. Shen hatte zuletzt in Celtics Double-Saison in 27 Saisonspielen vier Treffer erzielt.