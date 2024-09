DEL-Auftakt Iserlohn Roosters - nach dem Wunder folgt die Hoffnung auf Konstanz Stand: 17.09.2024 20:46 Uhr

Nach einer turbulenten Saison schafften die Iserlohn Roosters am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der DEL. In diesem Jahr soll es besser laufen.

Von Thorsten Rosenberg

Es war ein Klassenerhalt, der sich anfühlt haben dürfte wie eine Meisterschaft, denn zwischenzeitlich hatte kaum noch jemand an die Rettung geglaubt.

Vom 16. bis zum 44. Spieltag hatte die Rote Laterne in Iserlohn knallhell geleuchtet, dann überholten die Roosters doch noch die Augsburg Panther und schafften am vorletzten Spieltag mit einem 3:0 bei den Löwen aus Frankfurt den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt.

Die beeindruckende Aufholjagd der Roosters begann am 33. Spieltag mit einem 4:0-Sieg gegen Frankfurt. Zu diesem Zeitpunkt war das Team, das seit November von Doug Shedden gecoacht wurde, mit elf Punkten Rückstand abgeschlagenes Schlusslicht.

Der "Wahnsinn nach Weihnachten"

Goalie Andreas Jenike jubelte nach dem Sieg Anfang März: "Das war eine Riesenarbeit, die wir da reingelegt haben. Organisation, Region und Fans haben so lange hinter uns gestanden. Wir waren abgeschrieben. Was wir nach Weihnachten abgerissen haben, war Wahnsinn."

Die Energieleistung mit dem "Wunder vom Seilersee" fand auch außerhalb Anerkennung. "Als Aktiver in der Liga hat man natürlich mitbekommen, was da in Iserlohn los war", erzählte Johannes Huß, Neuzugang aus Schwenningen, bei der Saisoneröffnung der Roosters Anfang September.

Riesige Power dank Teamgeist

"Und die Jungs, die aus dem Ausland kamen, haben bei ihren ersten Berührungspunkten direkt mitbekommen, dass die Gemeinschaft hier eine riesige Power entfachen kann", fügt der Verteidiger hinzu.

Neben Stanislav Dietz (Kölner Haie), Colton Jobke (ERC Ingolstadt) und Zach Osburn (Kometa Brno) gehört er zu den neuen defensiv ausgerichteten Spielern der Roosters.

183 Gegentore - Neue Spieler für die Defensive

Nach satten 183 Gegentoren in der vergangenen Spielzeit - ligaweit der schlechteste Wert - sollen sie helfen, die Defensive um Kapitän Hubert Labrie, der zu Beginn der Saison verletzt ausgefallen war, und Colin Ugbekile, punktbester deutscher Verteidiger der Liga 23/24, zu stabilisieren.

Letzterer hatte sich eigentlich schon mit den Löwen Frankfurt auf einen Wechsel geeinigt, blieb aus familiären Gründen nun aber doch am Seilersee.

Kein großer Umbruch im Sturm

Im Sturm blieb im Gegensatz zur Vorsaison dieses Mal der große Umbruch aus. Zu dem Trio um Michael Dal Colle, Tyler Boland und Eric Cornel gesellen sich unter anderem die Neuzugänge Brayden Burke (Rauman Lukko), Branden Troock (AIK Stockholm) und Jake Virtanen (Fischtown Pinguins).

Mit Manuel Alberg (ESV Bergisch Gladbach) wurde zuletzt noch ein Spieler aus der vierten Liga verpflichtet, der seine Profi-Kufen eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte. "Wir haben Manuels Potenzial, eine gute Rolle in der DEL zu spielen, über den Sommer erkannt", sagte Iserlohns Sport-Manager Axel Müffeler zu Wochenbeginn.

"Dieser erste Eindruck hat sich in der Vorbereitung bestätigt und wir sind uns sicher, dass er in der kommenden Saison ein wichtiges Puzzlestück unseres Kaders sein kann."

Erfahrung und Talent im Tor

Im Tor können die Iserlohner auf die Erfahrung eines Vollprofis setzen: Andreas Jenike geht in seine sechste Saison bei den Roosters. Mit Hendrik Hane, der von der Düsseldorfer EG kam, ist ein talentierter junger Goalie als "Nummer 2" am Start.

Einiges deutet darauf hin, dass Coach Doug Shedden sein neues Team gut zusammen- und eingestellt hat. Die Vorbereitung lief gut. Im letzten Testspiel eine Woche vor dem Saisonstart setzten die Roosters mit dem 5:2 gegen die Düsseldorfer EG ein kleines Ausrufezeichen.

Los geht´s gegen München und Berlin

Ob es den Roosters gelingt, diesen Schwung auch in den Liga-Alltag mitzunehmen, kann das Shedden-Team in den ersten beiden Spielen am Freitag gegen München (19.30 Uhr) und am Sonntag erneut in eigener Halle gegen Vizemeister Berlin (15 Uhr) unter Beweis stellen.