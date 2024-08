WDR-Sport In der letzten Minute: BVB II holt Punkt in Rostock Stand: 24.08.2024 15:49 Uhr

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund sah bei Hansa Rostock schon wie der Verlierer aus, rettete Sekunden vor Schluss aber noch einen Punkt.

Julian Hettwer traf am dritten Spieltag der 3. Liga in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand (0:1). Zuvor hatte ein Eigentor von Kjell Wätjen (17.) für die Rostocker Führung gesorgt. Der BVB II verhinderte damit die zweite Pleite in Folge und steht nun bei vier Punkten. Hansa verpasste dagegen den ersten Saisonsieg knapp und wartet nach dem Abstieg aus der zweiten Liga weiter auf den ersten Dreier.

BVB beginnt gut, Rostock mit den Chancen

Die Borussia fand gut in die Partie und war zu Beginn überlegen, musse nach sechs Minuten aber die erste Schrecksekunde überstehen. Ausgerechnet der ehemalige Dortmunder Franz Pfanne köpfte den Ball in der sechtsen Minute nach einer Ecke an den Pfosten. Wiederum sechs Minuten später rettete BVB-Torwart Marcel Lotka gegen Nils Fröling (12.).

In der 17. Minute war Lotka aber dann geschlagen - und zwar vom eigenen Mann. Erst war es aber der Keeper, der den Ball unbedrängt in die Füße von Cedrid Harenbrock spielte. Der Rostocker wollte den Ball in die Mitte spielen, doch Wätjen lenkte den Ball unhaltbar für Lotka ins eigene Tor ab.

Wätjen verpasst Wiedergutmachung

Die Borussia war trotzdem weiter gut im Spiel. Mitte der ersten Halbzeit hätte Wätjen seinen Fehler benaihe wieder gutgemacht. Michael Eberwein legte den Ball vom Elfmeterpunkt rechts raus aus Wätjen, dessen Schuss aber noch von Rostocks Kevin Schumacher geblockt wurde (31.).

Kurz vor der Pause war Wätjen dann auch an der bis dahin größten Dortmunder Chance beteiligt. Der Eigentorschütze bediente Ayman Azhil, der per Heber Hansa-Torwart Max Hagemoser überwand. Ahmet Gürleyen kratzte den Ball noch von der Linie (43.).

Lotka rettet gegen Lebeau

Der zweite Durchgang startete zunächst gemächlich. Nach einem Ballverlust von Dortmunds Filippo Mané tauchte Rostocks Adrien Lebeau plötzlich frei vor Marcel Lotka auf. Aus halblinker Position schloss er jedoch zu zentral ab, sodass Lotka parieren konnte (62.).

Von der BVB-Reserve kam offensiv im zweiten Spielabschnitt wenig. Trainer Jan Zimmermann reagierte und wechselte mit Jordi Paulina und Hettwer neue Offensivkräfte ein. Es dauerte jedoch, bis sich das auszahlte: In der letzten Minute der Nachspielzeit brachte Michael Eberwein einen Freistoß aus dem Halbfeld an den langen Pfosten, wo Hettwer schneller als sein Gegenspieler reagierte und aus kurzer Distanz doch noch zum Ausgleich traf.

Weiter geht es für den BVB II am kommenden Samstag (31.08.2024, 16.30 Uhr), wenn der VfL Osnabrück nach Dortmund kommt. Hansa Rostock gastiert bereits am Freitag (19 Uhr) bei Viktoria Köln.