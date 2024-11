Schlusslicht Bochum Hecking will Erfolgserlebnis gegen Augsburg Stand: 29.11.2024 10:42 Uhr

Nach Leverkusen und Stuttgart wartet mit dem FC Augsburg der erste vermeintlich "machbare" Gegner auf den VfL Bochum. Trotz schlechter Vorzeichen hofft Neu-Trainer Dieter Hecking endlich auf ein Erfolgserlebnis.

Auch Dieter Hecking ist klar: Wenn es nach der Statistik ginge, bräuchte der VfL Bochum am Samstag erst gar nicht nach Ausgburg zu reisen. Der FCA geht als Tabellen-14. und klarer Favorit im eigenen Stadion in die Partie und hat 11 seiner 12 Punkte in dieser Saison zu Hause gesammelt.

Schlußlicht Bochum dagegen weist nach 11 Spieltagen die zweitschlechteste Bilanz aller Zeiten auf und hat auswärts als einziges Team in der laufenden Saison noch keinen einzigen Punkt geholt. Saisonübergreifend warten die Blau-Weißen seit 13 Bundesligapartien auf einen Dreier. Trauriger Negativ-Höhepunkt: 32 kassierte Gegentore und damit die schwächste Defensive der Liga.

Aber, das weiß Neu-Bochum Trainer Hecking auch: Irgendwann geht eine Serie zu Ende. Nach den beiden ersten Spielen unter seiner Regie gegen die Spitzenteams Leverkusen und Stuttgart ist Augsburg der vermeindlich erste "machbare" Gegner.

Bochum will weiße Weste in Augsburg wahren

Der FC Augsburg steht gegen den VfL Bochum enorm unter Druck. Trainer Jess Thorup, der seit etwas mehr als einem Jahr beim FCA an der Seitenlinie steht und noch kein Heimspiel gegen den VfL Bochum erlebt hat, wehrt sich aber gegen den Druck, siegen zu müssen.

Denn der Däne weiß, dass sich sein Team in der Vergangenheit gegen den Revierklub oft schwergetan hat. Zuhause konnten die Ausgburger Bochum bisher noch nie schlagen - zwei Niederlagen und ein Unentschieden gab es in den drei bisherigen Heimspielen.

Augsburg gegen München chancen- und mutlos

Zwar konnte Augsburg mit Heimsiegen gegen Borussia Dortmund oder Gladbach bereits für Aufsehen sorgen, unter dem Strich dürfte man aber mit der bisherigen Punkteausbeute nicht vollends zufrieden sein. Als Tabellen-14. muss sich der FCA weiterhin nach hinten orientieren. Dreimal nacheinander sprang zuletzt kein Sieg heraus. Beim 0:3 gegen die Bayern am letzten Spieltag zeigte sich Ausgburg über 90 Minuten komplett chancenlos und agierte zudem mutlos.

Gegen Bochum muss Augsburgs Trainer Thorup zwei Stammkräfte in seiner Abwehrkette ersetzen. Der Ex-Bochumer Keven Schlotterbeck ist nach seinem Platzverweis gegen den FC Bayern gesperrt, Linksverteidiger Dimitris Giannoulis fällt verletzungsbedingt noch aus.

Hecking hofft auf schnelles Erfolgserlebnis

Die Vorzeichen stehen also vielleicht doch nicht ganz so schlecht für den VfL vor dem Auswärtsspiel. Bochums Trainer Dieter Hecking wünscht sich endlich ein Erfolgserlebnis: "Wenn du 11 Spiele nicht gewonnen hast, keinen Sieg hast, kann ich natürlich nicht sagen, die Mannschaft strotzt vor Selbstbewußtsein", so der 60-Jährige. "Je schneller so ein Erfolgserlebnis kommt, um so hilfreicher ist es natürlich."

Zwar hat Bochum unter Hecking erst zwei Spiel absolviert, aber sowohl beim 1:1 im eigenen Stadion gegen Double-Sieger Leverkusen als auch bei der 0:2-Niederlage beim Vizemeister in Stuttgart zeigte sein Team ein anderes Gesicht, als zuvor. Nun wird es Zeit, dass das Schlusslicht endlich anfängt, auch dreifach zu punkten.

Die Negativserie soll am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg enden. Hecking kann aus dem Vollen schöpfen, es gibt keine Ausfälle, auch Angreifer Myron Boadu ist wieder einsatzbereit. Nur auf Aliou Baldé verzichtet der Chef-Couch freiwillig, "wegen eines erneuten Vorfalls", der ihm nicht gefallen habe, so Hecking. "Es sind disziplinarische Gründe, genaueres bleibt aber intern."