Frauen-Bundesliga Harmlose Kölnerinnen gehen gegen Bremen unter Stand: 18.11.2024 19:59 Uhr

Der 1. FC Köln hat in der Frauen-Bundesliga auch das zehnte Saisonspiel nicht gewinnen können. Der FC ging gegen starke Bremerinnen am Ende unter.

Die FC-Frauen verloren im heimischen Franz-Kremer-Stadion gegen Werder Bremen 1:4 (0:1). Nach der achten Niederlagen im zehnten Spiel steckt Köln weiter sieglos im Tabellenkeller fest. Werder Bremen feierte aber den vierten Sieg in Serie.

Früher Nackenschlag nach Getümmel im Strafraum

Die Kölnerinnen konzentrierten sich in der Anfangsphase vor allem auf die defensive Stabilität. Diese fand Köln in der bisherigen Spielzeit bislang zu selten. In den bisherigen neun Spielen kassierte der FC bereits 28 Gegentore - nur Schlusslicht Turbine Potsdam musste den Ball noch häufiger aus dem eigenen Netz holen.

Grund zur Hoffnung machte das Comeback von Lotta Cordes. Die Abwehrspielerin feierte nach einer Knieverletzung ihre Rückkehr in die Startelf. Dennoch musste Köln schon früh den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Ecke prallte der Ball im Gedränge an den Oberschenkel einer Bremerin und von dort an die Hacke von Michelle Ulbrich, die das 1:0 erzielte (12.).

Köln ohne offensive Mittel

Die Bremerinnen machten auch nach der Führung das Spiel, Köln fand offensiv nicht statt. Nach 26 Minuten versuchte Adriana Achcinska ihr Glück. Die Mittelfeldspielerin sah, dass Bremens Torfrau Livia Peng weit vor ihrem Kasten stand, der Schuss aus großer Distanz verfehlte allerdings das Tor.

Nach einer halben Stunde hatten die Gäste dann ihre zweite große Chance. Larissa Mühlhaus setzte einen Freistoß aus knapp 20 Metern an die Latte (32.). Das Spiel blieb bis zum Pausenpfiff zerfahren - die zum Teil lautstarken Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion sahen eine von Ungenauigkeiten geprägte erste Halbzeit.

Torreiche Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Kölnerinnen mal im Bremer Strafraum, die Abschlüsse blieben aber harmlos. Auf der anderen Seite ließ Bremens Sophie Weidauer freistehend aus sieben Metern das 3:0 liegen (63.).

In der Schlussphase sorgte Einwechselspielerin Emoke Pápai mit ihrem ersten Ligatreffer für die Entscheidung (82.). Nur zwei Minuten späte verpasste Pápai nur knapp einen Doppelpack - ihr Schuss ging knapp am Tor vorbei (84.). Besser machte es mit Amira Arfaoui kurz darauf eine weitere Einwechselspielerin. Die Schweizerin traf zum 4:0 (86.).

Der Schlusspunkt gehörte aber den Kölnerinnen. Der erste gut ausgespielte Angriff des Spiels führte in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer. Vanessa Leimenstoll vollendete nach Zuspiel von Taylor Ziemer (90.+1).

Köln wartet auf ersten Sieg

Die Kölnerinnen warten auch nach dem zehnten Saisonspiel auf ihren ersten Sieg und bleiben mit zwei Punkten weiter auf dem 17. Tabellenplatz. Für Köln ist es der historisch schlechteste Saisonstart. Werder Bremen klettert mit 17 Punkten auf den sechsten Rang.