WDR-Sport Fußball-EM: Wie Fans noch an Tickets für die Euro 2024 kommen

Stand: 28.04.2024 15:45 Uhr

Im Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Gespielt wird in insgesamt zehn deutschen Städten - auch in NRW. Die meisten Karten sind schon weg. Fans haben im Mai aber noch die Chance, offiziell an Tickets zu kommen.

Viele Fußballfans, die sich in den vergangenen Monaten um EM-Karten bemüht haben, sind leer ausgegangen. Die beiden regulären Verkaufsrunden sind längst durch und der Großteil der 2,7 Millionen Karten ist bereits vergriffen. Aber: Es gibt die Chance, ab dem 14. Juni doch noch im Stadion dabei zu sein. Fußballfans sollten dabei allerdings ein paar Tipps beherzigen, um nicht auf überteuerte oder unseriöse Angebote hereinzufallen.

Last-Minute-Verkauf

Für EM-Ticktes gibt es noch einen sogenannten Resale. Menschen, die Karten bekommen haben, diese aber nicht nutzen werden, bieten sie auf der Resale-Plattform der UEFA zum Kauf an - zum selben Preis.

Die Preise reichen in der Vorrunde je nach Sitzplatz-Kategorie von 30 bis 400 Euro. Je weiter das Turnier fortschreitet, desto höher werden die Preise. Für das Finale in Berlin müssen mindestens 95 Euro gezahlt werden. Der Preis für die besten Sitzplätze liegt bei 2.000 Euro.

EM-Ticket mit QR-Code auf einem Handy

Alle Tickets, die auf die Resale-Plattform gestellt wurden, werden zusammen mit den restlichen Tickets ab Anfang Mai zum Verkauf angeboten. Wann genau das Verkaufsportal öffnet, hat der Verband noch nicht bekannt gegeben. Anmelden müssen sich Interessierte über einen UEFA-Account, weil die Karten am Ende personalisiert sein werden. Ende Mai sollen die erworbenen Karten dann als mobile Tickets über die offizielle UEFA-Tickets-App bereitgestellt werden.

Letzte Chance während des Turniers

Wer auch im Mai leer ausgeht, hat noch eine Mini-Chance, erklärt WDR-Fußball-Experte Holger Dahl: "Wenn das Turnier schon gestartet ist und man weiß, welche Mannschaften sich für die K.o.-Spiele qualifiziert haben, wird es wahrscheinlich nochmal Möglichkeiten geben, einige wenige Karten zu kaufen."

EM-Ticket für Logenplätze

Auch einige sehr teure Karten sind noch zu bekommen - eingebettet in die sogenannten Hospitality-Pakete. Zu exklusiven Ticketpaketen in vierstelliger Höhe wird in bestimmten Logen noch Champagner, Gourmet-Catering oder Livemusik serviert.

Vorsicht vor Abzocke

Wer hingegen Tickets auf anderen Plattformen findet, sollte misstrauisch sein. Ein Beispiel: Die Verbraucherzentrale warnt schon länger vor Angeboten auf der Online-Ticketbörse Viagogo. Auch hier werden EM-Ticktes angeboten. Dabei handele es sich nicht um ein offizielles Ticket-Verkaufsportal.

Screenshot der Ticketbörse Viagogo

Viagogo vermittele nur zwischen Käufern und privaten Verkäufern. Letztere bleiben dabei unbekannt. Da die Schweizer Ticketbörse aber eine konkrete Ticketauswahl ermöglicht, mache sie den Eindruck, als befände man sich auf einer offiziellen Kartenverkaufsseite.

Besonders gefragte Tickets haben dort ihren Preis und können bei Viagogo sogar das Achtfache kosten, warnt die Verbraucherzentrale. Die Ticketbörse selbst kassiere zudem mit undurchsichtigen Gebühren ab. Die Verbraucherschützer kritisieren auch die Intransparenz, den Kundenservice und das mangelnde Eingreifen gegen missbräuchliche Nutzung. Auch Fake-Tickets seien ein Problem.

Rechtsexpertin Iwona Husemann

"Es gibt nur eine lizenzierte Zweitmarktbörse, und das ist die der UEFA", sagt Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale: "Da kann man personalisierte Tickets kaufen, die dann auch zum Einlass berechtigen." Die Rechtsexpertin rät vom Kartenkauf außerhalb der UEFA-Plattform ab.

