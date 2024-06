WDR-Sport Französische Nationalelf in Paderborn gelandet Stand: 12.06.2024 17:36 Uhr

Einen ganz besonderen Schultag hatten am Mittwoch Dritt- und Viertklässler aus Paderborn. Am Flughafen durften sie Superstar Mbappé und seine Fußballkollegen empfangen. Doch der versteckte sich.

Von Steven Hartig

Knapp 200 Schülerinnen und Schüler aus Paderborn-Stadtheide stehen am Mittwochmittag auf dem Flughafen-Vorfeld. In ihren Händen deutsche und natürlich französische Fähnchen, ihre Gesichter geschminkt, ihre Augen groß. Zwei Stunden warten sie schon, dann endlich, mit 20 Minuten Verspätung landet der Flieger, der Mbappé und Co. nach OWL bringt.

Kinderschreien, Flugzeugdusche und Blaskapelle

Mit einem symbolischen Wassersalut übergießen zwei Feuerwehrfahrzeuge den Flieger, eine Blaskapelle trompetet die französische und deutsche Nationalhymne. Alles unter dem immer wieder aufwallenden Kreischen der Kinder: "Mbappé, Mbappé, Mbappé" oder "Frankreich, Frankreich, Frankreich".

Schüler freuen sich auf Mbappé und Co.

Wirklich nah kommen die Schüler den Stars an diesem Tag aber nicht. "Alle Kinder dachten, dass jeder ein Autogramm bekommt, aber eigentlich hat gar keiner ein Autogramm bekommen", ärgert sich die Viertklässlerin Tuana Imeri. "Aber trotzdem war es cool, weil die meisten Mbappé gesehen haben, er war ja ein bisschen versteckt mit Sonnenbrille und Kapuze."

Vom Flughafen ins Wellness-Hotel

Tatsächlich huschen die Spieler relativ schnell in ihren Mannschaftsbus, nachdem die Hymnen fertig gespielt sind. Vom Flughafen geht es für sie mit Polizeigeleit über teils abgesperrte Straßen in die 30 Kilometer entfernte Kurstadt Bad Lippspringe. Dort wohnen sie für die Dauer der Europameisterschaft in einem Wellness-Hotel.

Die Mannschaft nach dem Flug.

Trainiert wird im Paderborner Fußballstadion – am Mittwochabend schon ohne Zuschauer, am Donnerstag dann in einem öffentlichen, ausverkauften Training. In OWL will die Équipe Tricolore die Grundlage für einen EM-Erfolg legen.

Auch die portugiesische Nationalmannschaft mit Superstar Christiano Ronaldo haben sich für ihr EM-Quartier wieder OWL ausgeguckt. Sie werden am Donnerstag im Hotel Klosterpforte in Marienfeld erwartet.

Über dieses Thema berichten wir auch im Radio auf WDR2 und im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit OWL am 12.06.2024.

Quellen: