Neuer Co-Trainer von Hecking Ex-Profi Kruska wird Hecking-Assistent in Bochum Stand: 08.11.2024 13:56 Uhr

Der frühere Fußball-Profi Marc Andre Kruska wird Co-Trainer von Dieter Hecking beim Bundesligaletzten VfL Bochum.

Der 37-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison in derselben Funktion unter Interimstrainer Heiko Butscher fungiert. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, habe viel Gutes gehört. Als Spieler kenne ich ihn natürlich auch noch", sagte Hecking vor seinem ersten Spiel als VfL-Coach am Samstag (9.11.2024) gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr).

Markus Feldhoff, der den VfL nach der Beurlaubung von Oliver Zeidler zweimal interimsweise betreut hatte, erhält innerhalb des Vereins eine andere Aufgabe. Kruska soll am kommenden Dienstag zum Profiteam stoßen. In der Länderspielpause verspricht sich Hecking beim VfL einen Sprung nach vorne.

Hecking hofft auf Länderspielpause

"Wir sind noch immer in der Kennenlernphase. Zum Glück sind nicht viele Nationalspieler von uns unterwegs, aktuell nur drei. Die Gruppe hier wird also groß sein in der Länderspielpause", sagte Hecking, der seit dieser Woche im Amt ist.

Für die Partie gegen Leverkusen setzt der neue VfL-Coach vor allem auf Stabilität. "Es war zuletzt zu viel Platz zwischen den Reihen. Ich will mit der Mannschaft versuchen, dass wir die Räume eng halten", sagte der 60-Jährige, der zuletzt 2019 bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga als Trainer gearbeitet hatte.