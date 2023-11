3. Liga Rot-Weiss Essens Serie hält auch gegen Bielefeld Stand: 04.11.2023 16:07 Uhr

RW Essen hat in Liga drei den fünften Sieg in Folge gefeiert und sich im Vorderfeld der Tabelle festgesetzt. Die Entscheidung gegen Arminia Bielefeld fiel in der Schlussphase.

Von mb

Rot-Weiss Essen hat mit einem 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld am Samstag (04.11.2023) seine Siegesserie ausgebaut und sich mit dem vierten Erfolg in Folge vorerst auf den Relegationsplatz zum Aufstieg geschoben. Marvin Obuz sorgte mit seinem Tor in der 22. Minute für die frühe RWE-Führung. Louis Oppie glich spät (86.) für die Gäste aus, ehe Ron Berlinski in der Nachspielzeit für Ekstase an der Hafentraße sorgte.

RWE die aktivere Mannschaft

Essen startete aktiver in die Partie: Eine verunglückte Flanke von Marvin Obuz landete am Querbalken (5.), Torben Müsel köpfte zwei Minuten später knapp daneben. Nach 22 Minuten belohnten sich die Gastgeber für ihre Aktivität: Obuz kam im Strafraum an die Kugel, verlud seinen Gegenspieler und netzt mit einem abgefälschten Schuss ein.

Nach einer halben Stunde spielte dann auch die Arminia besser mit. Nassim Boujellab prüfte Jakob Golz erstmals (31.). RWE blieb aber das bessere Team - Cedric Harenbrock traf nur den Pfosten (33.). Linksverteidiger Lucas Brumme zielte 60 Sekunden etwas zu hoch. Aus dem Nichts wurde dann wieder der DSC gefährlich, als Fabian Klos einen Kopfball knapp links vorbei setzte (38.).

Wilde Schlussphase in Essen

Zur zweiten Hälfte hatte sich Arminia Bielefeld offenbar einiges vorgenommen - nach gerade einmal 30 Sekunden hatte der eingewechselte Aygün Yildirim die erste Schusschance. Seine zweite Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten, beide Male zielte er jedoch zu zentral. Der DSC bestimmte im Asnchluss die Partie, ohne sich große Chancen zu erspielen.

Eine solche ergab sich auf der Gegenseite, als Obuz Ron Berlinski einsetzte und dieser am stark reagierenden Jonas Kersken scheiterte (69.). Doch auch Jakob Golz bewies seine Torhüterfähigkeiten gleich zweimal, als er erst gegen Kaito Mizuta und dann gegen Yildirm parierte (74.). Das gute Spiel hielt jedoch noch eine wilde Schlussphase bereit: Erst glich Louis Oppie per abgefälschtem Schuss aus, dann ließ Berlinski mit einem Kopfball Essen jubeln.