WDR-Sport Erstes Skiwochenende in NRW

Erstes Skiwochenende in NRW Stand: 02.12.2023 11:42 Uhr

Wer gerne skifährt, rodelt oder im Schnee wandert, kommt dieses Wochenende in NRW auf seine Kosten. Im Skilift-Karussell Winterberg sind heute sieben Skilifte geöffnet und in Hellenthal in der Eifel läuft der Rodellift.

Weiß gepolstert und klirrend kalt: Am Freitag ist das Sauerland in die Skisaison gestartet, die ersten Skifahrerinnen und -Fahrer waren schon auf den Pisten unterwegs und haben das Winterwetter genossen. "Die Kinder waren wirklich sehr begeistert", erzählt die niederländische Urlauberin Djahy Vos auf der Piste in Winterberg dem WDR. Am Morgen hätten sie sofort raus in den Schnee gewollt.

Und vermutlich wird es dieses Wochenende noch viele Menschen ins Sauerland und die Eifel ziehen, um den weißen Winter mitzuerleben. In der Eifel sind auch extra Schneewanderwege ausgewiesen.

Skigebiete wollen für Weihnachten gerüstet sein

In vielen Skigebieten geht es im Moment allerdings auch noch darum, bei den frostigen Temperaturen möglichst viel künstlichen Schnee zu produzieren, um für den ersten Saisonhöhepunkt Richtung Weihnachten gerüstet zu sein. Das große Skigebiet in Willingen in Hessen an der Grenze zu NRW plant derzeit, am zweiten Adventswochenende den Betrieb aufzunehmen.

Einige Loipen sind gespurt

Langlauf im Sauerland

Ski-Langläuferinnen und -Langläufer finden jetzt schon gespurte Loipen: In Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land etwa seien mehr als 30 Kilometer Loipen präpariert, in Winterberg 50 Kilometer. Auch in Bad Berleburg-Wunderthausen sowie in Willingen gebe es gespurte Loipen, sagte eine Sprecherin. Die Langlauf-Loipen rund um Hellenthal und am Haus Ternell in Ostbelgien sind allerdings noch nicht gespurt.

Lifte in kleinen Skigebieten preiswerter

Wer als Familie zum Skiurlaub aufbricht, sollte sich vorab über mögliche Familientarife informieren, hier lässt es sich mitunter deutlich sparen. Kurz vor Beginn der Skisaison hat der ADAC die Skipasspreise in 25 beliebten Skigebieten verglichen. Am günstigsten kommen Skifahrerinnen und -Fahrer noch in deutschen Gebieten weg.

In der der Wintersport-Arena Sauerland liegen die Preise für Tagestickets nach eigenen Angaben in diesem Jahr zwischen 25 und 48 Euro - das seien ein bis drei Euro mehr als im vergangenen Jahr. In den kleineren Skigebieten könne man die Lifte häufig deutlich preiswerter nutzen als in den großen, sagte die Sprecherin.

Die Wintersport-Arena ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegen-Wittgenstein, Olpe und der nordhessischen Gemeinde Willingen. Dazu gehören 42 Skigebiete mit 147 Liften. Gut jede dritte Piste wird künstlich beschneit.