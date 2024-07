WDR-Sport EM in Düsseldorf: Große Party bei Achtelfinale Stand: 02.07.2024 08:28 Uhr

Beim Achtelfinale in Düsseldorf am Montagabend haben sich tausende belgische und französische Fans zu Fanmärschen versammelt. Rund um die Arena Düsseldorf waren viele Straßen gesperrt.

Von Paula Gerhardus

Die belgischen Fans starteten ihren Marsch mit rund 5.000 Personen um 14:30 Uhr im Rheinpark. Kurz danach zogen die französischen Fans ein Stück weiter nördlich vom Aquazoo in Richtung Stadion. Hier waren es nur rund 1.500 Fußballfans an der Düsseldorf Arena in Stockum.

Beide Seiten feierten ausgelassen mit Musik, Fangesängen und zündeten Bengalos in den Farben der jeweiligen Nationalfarben. Ausschreitungen oder Zwischenfälle gab es aber keine, die Veranstaltungen verliefen friedlich.

Belgische Fans hofften auf Sieg

Belgische Fans im Düsseldorfer Rheinpark

Die belgischen Fans zeigten sich am Nachmittag in Düsseldorf noch optimistisch: "Viele sind motiviert und wollen glaube ich das Viertelfinale klar machen. Ich bin einer der optimistischen in meinem Freundeskreis, nach all diesen Misserfolgen gegen Frankreich in den letzten Jahren sind wir diese EM mal dran zu gewinnen, mein Tipp ist 3:0", sagt ein Fan aus Ostbelgien. Ein anderer Belgier setzt auch auf den Sieg, hat aber eine andere, präzise Vorstellung: "Ich sag 1:0 Belgien in der Nachspielzeit, 110. Minute".

Straßen rund um die Arena Düsseldorf gesperrt

Das entscheidende Tor fiel tatsächlich spät, aber unglücklich für die Belgier: Belgiens Jan Vertonghen traf ins eigene Netz in der 85. Minute. Belgien ist damit aus dem Turnier ausgeschieden.

Zwischenzeitlich musste die Polizei wegen der Fanmärsche einige Straßen in Düsseldorf sperren. Betroffen waren unter anderem die Kaiserswerther Straße stadteinwärts und die Cecilienallee am Rheinufer. Am Samstag um 18 Uhr findet in der Düsseldorf Arena das Viertelfinalspiel England gegen die Schweiz statt.

Belgische Fans feiern im Düsseldorfer Rheinpark

Unsere Quellen: