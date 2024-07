WDR-Sport EM: Englische Fans feiern Soester Polizisten als Coach-Southgate-Doppelgänger Stand: 11.07.2024 12:06 Uhr

Englische Fußballfans feiern einen Soester Polizisten - und hypen ihn in einem viralen Video in den sozialen Medien. Der Beamte schob in Dortmund Dienst, als die Anhänger ihn als Doppelgänger ihres Traineridols Gareth Southgate besangen.

Von Katja Goebel

Weiß er es oder wundert er sich nur still? In den sozialen Netzwerken geht gerade das Video eines Soester Polizisten viral, der in Dortmund beim EM-Halbfinale am Mittwoch seinen Einsatz schiebt und plötzlich leidenschaftlich von englischen Fans gefeiert wird. Auf dem Video bilden die Gäste aus England einen Kreis um den Beamten in Uniform. Viele haben ihre Handys gezückt und sie singen aus vollen Kehlen. Warum? Der Polizist sieht ihrem Idol verdammt ähnlich - und das ist kein Geringere als Englands Nationaltrainer Gareth Southgate.

Die Fans sind beim Anblick des bärtigen Beamten völlig aus dem Häuschen und schmettern lautstark den alten Atomic-Kitten-Song "Whole again" - allerdings mit veränderter Zeile: "Southgate you're the one, you still turn me on, football's coming home again." (Southgate, du bist der Richtige, du machst mich immer noch an, der Fußball kommt wieder nach Hause).

Polizist kann sich Lächeln nicht verkneifen

Die beiden Doppelgänger: links der Soester Polizist, rechts Coach Southgate

Auf der Plattform X, auf der das Video zu sehen ist, sieht man den Beamten mit verschränkten Armen inmitten der Fanmenge. Erst versucht er, keine Miene zu verziehen, dann muss er doch still in sich hinein lächeln, um dann wieder ungläubig den Kopf zu schütteln.

Ein Kommentator auf Twitter schreibt über das "Doppelgänger-Video". "Kein Wunder, dass England nichts gewinnt, wenn Southgate sich als deutscher Polizist verdingen muss". Okay, das war allerdings vor dem Halbfinale. Am Ende haben die Engländer ja bekanntlich das entscheidende Spiel gegen die Niederlande in letzte Minute doch noch für sich entschieden und ziehen am Sonntag ins EM-Finale ein. Ob der Soester Polizeibeamte auch schon Autogramme schreiben musste, ist nicht überliefert.