WDR-Sport EM-Countdown: Viel Fußball-Prominenz in Düsseldorf zu Gast Stand: 08.04.2024 06:00 Uhr

Verbandsvertreter und Nationaltrainer aller 24 Teilnehmerländer treffen sich am Montag in der NRW-Landeshauptstadt zum sogenannten Finalist Workshop. Am Abend steht ein offizielles Dinner mit rotem Teppich auf dem Programm.

Von Peter Hild

Die Stadt Düsseldorf steht am Montag im Fokus vieler namhafter Fußball-Trainer und -Funktionäre, gut zwei Monate vor dem Start der Europameisterschaft an Rhein und Ruhr.

Beim "Finalist Workshop" sollen den Nationalverbänden viele organisatorische Dinge vorgestellt werden. Die deutsche Delegation wird sich zuvor im Goldenen Buch der Stadt eintragen.

Nagelsmann und Völler im Goldenen Buch

Bundestrainer Nagelsmann

Bei dem öffentlichen Termin am Mittag im Rathaus sollen sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sportgeschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann in dem Buch verewigen.

Ebenso der gebürtige Düsseldorfer und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, der lange auch Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf war.

Nicht-öffentlicher Workshop und Dinner

Nach dem Bucheintrag folgt das nicht-öffentliche Zusammentreffen aller Nationalverbände in einem Hotel an der Königsallee. Dabei geht es vor allem um die organisatorischen Vorbereitungen des EM-Turniers in Deutschland und der Region.

Den Delegationen wird unter anderem präsentiert, wie die aktuellen Vorbereitungen in den Spielorten laufen, wie die fertigen Konzepte für die einzelnen Turnierbereiche aussehen und wie die Mannschaften während des Turniers transportiert werden sollen.

Am Montagabend folgt dann ein offizielles Dinner der UEFA im Düsseldorfer Ständehaus, ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

EM-Pokal kommt nach Düsseldorf

Der original EM-Pokal

Zur weiteren Einstimmung auf die Europameisterschaft macht ab Dienstag der offizielle EM-Pokal in Düsseldorf Station. Ab 14 Uhr wird der "Coupe Henri Delaunay" auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von Turnierdirektor Philipp Lahm und Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) präsentiert.

Jeweils von 14 bis 18 Uhr können dann interessierte Fans am Dienstag und Mittwoch vor dem Rathaus Fotos von und mit dem Original-Pokal machen.

