WDR-Sport Ein BVB-Sieg fürs Wohlgefühl und gegen den Ligafrust Stand: 12.02.2025 10:48 Uhr

Erleichterung bei Borussia Dortmund: Mit dem Achtungserfolg in Lissabon vertrieb der BVB vorerst die Krisenstimmung und will nun in der Liga nachlegen.

Was war nur los in der Kabine bei Borussia Dortmund, nachdem die erste Halbzeit im Estádio José Alvalade in Lissabon gespielt worden war? Nach trägen 45 Minuten zeigten die Westfalen im zweiten Durchgang ein völlig anderes Gesicht und spielten wie ausgewechselt.

Mit der großen Leistungssteigerung und drei herrlich herausgearbeiteten Tore verschaffte sich der BVB eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel gegen Sprting in einer Woche.

Ricken: "Als wäre eine Handbremse gelöst worden"

Von wütenden Worten gegenüber seinen Spielern war jedenfalls nichts zu hören, die der neue Coach in der Kabine wählte, so der Tenor der Beteiligten. Vielmehr habe Niko Kovac seine Worte in der Halbzeitansprache mit bedacht gewählt. "Wie wir aus der Kabine gekommen sind, das war, als wäre eine Handbremse gelöst worden, extrem mutig, laufstark. Die Spielfreude war auf einmal da", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Auch Trainer Kovac wollte viel mehr Worte über die zweite Halbzeit verlieren als über die "nicht so gute" erste Hälfte. "Wir haben das Tempo erhöht, mehr in die Tiefe gespielt und den Gegner besser angedribbelt und laufen lassen", sagte Kovac, dem das taktisch und körperliche Auftreten seiner Mannschaft imponierte. "Das ist das, was mich glücklich macht", so der Coach.

Guirassy führt die Scorerwertung an

In der Tat war es vor allem die Schaltzentrale im Dortmunder Spiel, die erheblichen Anteil am Erfolg in Lissabon hatte. Julian Brandt zählte dazu, der noch in den Vorwochen zu den Sorgenfällen im Team gehörte. Genau wie Pascal Groß und Karim Adeyemi, die mit ihren Toren das Ergebnis nach oben schraubten.

Und dann hatten die Borussen in Serhou Guirassy wieder einen Mann im Sturmzentrum, der an diesem Abend den Unterschied machte. Seine schöner Kopfball zum 1:0 und die perfekte Flanke zum 2:0 für Groß waren bereits seine Scorerpunkte 14 und 15 (10 Tore/ 5 Assists) in dieser Champions-League-Saison.

Damit führt Guirassy sogar die Scorer-Wertung der Champions League an vor Barcelonas Raphinha (15) und Vinicius Junior von Real Madrid (11).

Kehl: Zusammenhalt macht viel aus

"Serhou war wirklich überall, er hat der Mannschaft extrem geholfen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Auffällig dabei: Alle Dortmunder Tore fielen über die rechte Angriffsseite, auf der Brandt und Adeyemi immer wieder die Positionen tauschten.

Für Kehl war die große Erkenntnis, dass "wenn wir zusammenhalten und weniger Fehler machen auch viel mehr Chancen kreieren können."

Gegen Bochum nächster Schritt aus der Krise?

Kehl merkte aber auch an, dass dieser Sieg von Lissabon nur ein erster Schritt raus aus dem Tief war, dass die Borussen zuletzt bis hinunter auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle führte.

Am Samstag steht das Revierderby beim VfL Bochum an. Ein Duell, bei dem sich die favorisierten Dortmunder zuletzt nicht immer leicht taten. Vor allem aber benötigt der BVB nun Konstanz. Nur mit einer Erfolgsserie kann Dortmund den Rückstand in der Liga auf die Champions-League-Ränge aufholen. Sieben Punkte fehlen auf den Tabellenvierten RB Leipzig.

Ein Sieg nun gegen Bochum und das Weiterkommen nächste Woche gegen Lissabon - und die Borussen würden viel zuversichtlicher nach vorne schauen.

Unsere Quellen: