WDR-Sport Düsseldorfer EG bekommt neuen Hauptsponsor Stand: 28.11.2024 16:09 Uhr

Die Düsseldorfer EG kann sich über neue finanzielle Möglichkeiten freuen. Der abstiegsbedrohte Klub bekommt einen neuen Hauptsponsor.

Die Düsseldorfer EG sieht sich durch eine Finanzspritze eines Gesellschafters finanziell wieder besser aufgestellt und will schon für den Abstiegskampf in der Deutschen Eishockey Liga in der aktuellen Saison personell aufrüsten. Von der kommenden Saison an soll der achtmalige deutsche Meister im Fall des Klassenverbleibs mindestens wieder um die Playoff-Teilnahme mitspielen.

DEG soll künftig Millionensumme mehr zur Verfügung haben

Mitgesellschafter Jens Thiermann weitet nach Angaben des Klubs vom Donnerstag sein Engagement künftig deutlich aus und steigt mit seinem Unternehmen vom Co- zum Hauptsponsor auf. "Er übernimmt damit eine Schlüsselrolle für die Zukunft des Clubs", hieß es von der DEG. Nach Informationen der "Rheinischen Post" steht der DEG von sofort an pro Spielzeit eine siebenstellige Summe zusätzlich zur Verfügung.

"Diese außergewöhnliche Unterstützung eröffnet nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig neue Potenziale", sagte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz. "Sportdirektor Niki Mondt arbeitet bereits daran, sinnvolle Verstärkungen für das Team zu verpflichten", hieß es von der DEG weiter. Vor dem wegweisenden Abstiegsduell am Freitag gegen den direkten Konkurrenten Iserlohn Roosters sind die Rheinländer nach 20 von 52 Vorrunden-Spieltagen Letzter der DEL.