WDR-Sport Dortmund-Coach Sahin macht Trainerschein in Wales Stand: 22.06.2024 11:39 Uhr

Der neue Dortmund-Coach Nuri Sahin drückt in Wales die Schulbank, um die noch fehlende Trainer-Lizenz zu erhalten.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, aktuell vor allem die Dortmunder Zeitung "Ruhr Nachrichten". Der 35-Jährige sei nur im Besitz einer A-Lizenz, weshalb er bei seiner vorherigen Chef-Station in der Türkei bei Antalyaspor als Teamchef und nicht als Trainer agiert habe. Das aber ist in Deutschland nicht möglich - in der Bundesliga muss jeder Trainer im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz sein oder den entsprechenden Lehrgang zumindest bereits begonnen haben, heißt es in der Spielordnung.

Sahin macht den Schein deshalb bei der Football Association of Wales (FAW), um Zeit zu sparen. In Deutschland ist eine mindestens zweijährige Tätigkeit als A-Lizenz-Inhaber Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang. In Wales dagegen reicht ein Jahr aus. Auf den Nachfolger von Edin Terzic wartet nun eine Doppelbelastung. Der UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang dauert rund 15 Monate.