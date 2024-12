WDR-Sport BVB-Reserve setzt sich mit Sieg in Stuttgart von Abstiegszone ab Stand: 14.12.2024 15:53 Uhr

Die U23 von Borussia Dortmund hat am Samstag einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg bei der Reserve des VfB Stuttgart eingefahren. Julian Hettwer traf dabei doppelt.

In dem Duell der Zweitvertretungen von zwei Champions-League-Teilnehmern ging es für Dortmund darum, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Was das angeht, erwischten sie dank Schützenhilfe der Gastgeber einen glänzenden Start. VfB-Keeper Dennis Seimen klärte nicht rechtzeitig vor dem heranlaufenden Julian Hettwer, sodass der Ball letztlich bei Jordi Paulina landete, der nur noch einschieben musste (3. Minute).

Hettwer erhöht nach langem Ball von Roggow auf 2:0

Ein weiterer Ballverlust hätte den Schwaben sechs Minuten später fast das 0:2 beschert. Hettwer dribbelte über die linke Seite bis an die Grundlinie und passte von dort an den Fünfmeterraum, wo der Abschluss von António Fóti in höchster Not auf der Linie geklärt werden konnte.

In der Folge gestalteten die Stuttgarter das Spiel etwas offener und verzeichneten ebenfalls erste Torannäherungen. Die Hoffnung auf einen Ausgleich vor der Pause zerstreute Hettwer in der 38. Minute. Nach einem langen Ball von Franz Roggow lief er alleine auf Seimen zu und erzielte nervenstark seinen zehnten Saisontreffer.

Lotka ist der Garant für Zu-Null-Sieg

Für den Anschlusstreffer hätte es aber um ein Haar noch gereicht, hätte BVB-Schlussmann Marcel Lotka den Kopfball von Thomas Kastanaras aus kurzer Distanz nicht herausragend entschärfte (44.).

Nachdem er schon die Hoffnungen auf den Ausgleich zerstreut hatte, tat Hettwer in Hälfte zwei. dasselbe in Sachen Anschlusstreffer. Nachdem zuvor Cole Campbell mehrere Gegenspieler düpiert und nur an Seimen und Innenpfosten gescheitert war, musste Hettwer den Ball nur noch über die Linie drücken (49.).

BVB mit 25 Punkten auf sicherem Mittelfeldplatz

In der 56. Minute hatte Hettwer noch die Chance auf seinen Dreierpack, verfehlte das Tor aus spitzem Winkel jedoch. Lotka zeigte sein Können in der 68. Minute erneut gegen den eingewechselten Eliot Bujupi und sorgte letztlich dafür, dass der VfB an diesem Nachmittag nicht nur ohne Punkte, sondern auch ohne Treffer blieb.

Die BVB-Reserve steht mit nunmehr 25 Punkt im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga und kann somit am kommenden Samstag zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken relativ entspannt in das letzte Spiel des Jahres gehen.