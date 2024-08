WDR-Sport BVB-Boss Watzke erhält Leo-Baeck-Preis Stand: 21.08.2024 14:45 Uhr

Besondere Ehre für Hans-Joachim Watzke: Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund erhält den Leo-Baeck-Preis, die höchste Auszeichnung, die der Zentralrat der Juden (ZdJ) in Deutschland verleiht.

Watzke wird bei der Preisverleihung am 13. November in Berlin geehrt, die Laudatio hält der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst.

"Hans-Joachim Watzke ist entscheidend für die Vorreiterrolle von Borussia Dortmund im Kampf gegen Antisemitismus", sagte ZdJ-Präsident Josef Schuster: "Auch nach dem 7. Oktober (Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, d. Red.) stand und steht Borussia Dortmund unter Führung von Hans-Joachim Watzke immer an der Seite der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Diesen Einsatz wollen wir würdigen."

Watzke setze "sich seit vielen Jahren mit voller Überzeugung für unsere offene Gesellschaft ein", hieß es in einer Mitteilung des ZdJ am Mittwoch: "Der Kampf gegen Antisemitismus ist ihm dabei ein Herzensanliegen, das er zu einem elementaren Bestandteil seiner Arbeit gemacht hat. Unter seiner Führung ist der Verein Borussia Dortmund zu einem wichtigen Partner in der Antisemitismusprävention geworden."