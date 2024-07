Vor der DEL-Saison Ausnahmeregel für Kölner Haie - Saisonstart gegen Berlin Stand: 05.07.2024 13:25 Uhr

Wegen der Erfahrungen mit Problemen in Sachen Hallenbelegung geht die Deutsche Eishockey Liga (DEL) für die Kölner Haie einen Sonderweg in den Playoffs. Außerdem empfängt der KEC zum Auftakt die Eisbären Berlin.

In den Playoffs beginnt der achtmalige Meister vorerst immer mit einem Auswärtsspiel, diese Rhythmusänderung gilt zunächst für drei Jahre. Diese Neuregelung gab die DEL im Rahmen der Vorstellung des Spielplans für die Saison 2024/25 am Freitag (05.07.2024) bekannt.

Zuletzt hatte es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, den Play-off-Kalender mit den Verfügbarkeiten der Lanxess Arena in Einklang zu bringen. Haben die Haie in der Meisterrunde Heimrecht, findet ein mögliches Entscheidungsspiel (Spiel drei oder Spiel sieben) in einer Serie immer in Köln statt.

Haie empfangen zum Auftakt Meister Berlin

Zum Auftakt der 31. DEL-Spielzeit empfangen die Haie am 20. September Meister Eisbären Berlin, das Eröffnungsspiel bestreiten tags zuvor die Augsburger Panther und der ERC Ingolstadt. Die Playoffs beginnen am 9. März 2025, das sechste Winter Game zwischen den Löwen Frankfurt und den Adlern Mannheim wurde für den 4. Januar angesetzt.