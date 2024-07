DEL-Spielplan veröffentlicht Löwen Frankfurt mit bayerischem Wochenende zum Auftakt Stand: 05.07.2024 13:27 Uhr

Die Löwen Frankfurt starten mit einem bayerischen Wochenende in die Eishockey-Saison. Gut für die Fans: Beide Auftaktspiele finden in Frankfurt statt.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat am Freitag den Spielplan für die Saison 2024/25 vorgestellt. Auf die Löwen Frankfurt wartet zum Auftakt ein bayerisches Wochenende.

Den Saisonstart feiern die hessischen Hockey-Fans mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (Freitag, 20. September, 19.30 Uhr). Am darauffolgenden Sonntag (22. September, 14 Uhr) ist der EHC aus München zu Gast in der Eissporthalle.

Das dritte Derby ist das Highlight-Spiel

Das erste Derby bei den Adlern Mannheim ist für den 27. Oktober (19 Uhr) terminiert. Das erste Heimspiel gegen den ungebliebten Nachbarn steigt am 22. November (19.30 Uhr) vor dann wohl ausverkauftem Haus.

Besonders freuen dürfen sich die Fans natürlich auf das dritte Aufeinandertreffen, auf das sogenannte Winter Game, das am 4. Januar 2025 (18 Uhr) im Waldstadion steigt.

Zweimal auswärts zum Schluss

Zum letzten Heimspiel der regulären Saison begrüßen die Löwen am 2. März 2025 Ingolstadt in der Eissporthalle. Am 4. März in Mannheim und am 7. März in Nürnberg endet die Hauptrunde für die Hessen, die sich dann ja vielleicht noch auf die Playoffs freuen können.

Den kompletten Spielplan haben die Löwen hier online gestellt.