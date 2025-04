Ins Saisonfinale ohne Druck Darmstadt 98: Befreite Lilien haben Bock auf die Spielverderber-Rolle Stand: 30.04.2025 15:46 Uhr

Der Klassenerhalt ist fix, für den SV Darmstadt 98 geht's im Saisonfinish um nicht mehr viel. Dennoch haben die Lilien noch einiges vor. Denn sie können gleich zwei Aufstiegs-Aspiranten in die Suppe spucken.

Von Nicolas Herold

Die spannendste Geschichte spielte sich am Mittwoch, beim Vormittagstraining des SV Darmstadt 98, am Rande des Platzes ab. Eine Gruppe Schulkinder auf Tagesausflug hatte sich bei der öffentlichen Einheit der Lilien eingefunden, rief lautstark die Namen ihrer Lieblingsspieler und brachte frühzeitig Stift und Papier in Stellung für die spätere Autogrammjagd.

Eines war dem euphorisierten Anhang zu dem Zeitpunkt aber noch nicht klar: Der Ausflug sollte eigentlich nicht so lange dauern. Daher die bange Frage: Reicht das alles zeitlich? Oder ist schon vor dem Ende der Einheit Abflug angesagt? So ganz ohne heiß ersehnte Signatur? Dann die Erlösung: Die Südhessen gaben auf dem Platz Gas und beeilten sich, alle kleinen Autogrammjäger konnten glücklich von dannen ziehen. Ziel erreicht.

Ihr sportliches Ziel haben auch die 98er in der 2. Bundesliga erreicht. Seit dem Remis bei Preußen Münster am vergangenen Wochenende ist der Klassenerhalt vorzeitig eingetütet, hinter dem Minimal-Ziel kann ein Haken gesetzt werden. Und jetzt? Lockeres Auslaufen bis zum Saisonende? Mitnichten! Die Lilien haben richtig Bock auf die Rolle des Spielverderbers im Saison-Endspurt.

Erst HSV, dann FCK

Denn: Die Südhessen können noch das Zünglein an der Aufstiegs-Waage sein. Am Wochenende treffen die 98er vor heimischem Publikum auf den enorm kriselnden Hamburger SV (Samstag, 13 Uhr), eine Woche später reisen die Lilien zum sich in Lauerstellung befindenden 1. FC Kaiserslautern mit Ex-Trainer Torsten Lieberknecht. Die Darmstädter könnten beiden Teams kräftig in die Aufstiegs-Suppe spucken. Wenn das mal kein Anreiz ist.

Das sieht auch Tobias Kempe so. Der Routinier, dessen Vertrag die Lilien im Sommer nicht verlängern werden, spürt, dass ein befreiter SV Darmstadt 98 für den HSV und den FCK richtig gefährlich werden kann. "Da gibt es keinen Grund, nicht mehr maximal motiviert zu sein", erklärte der Mittelfeld-Stratege am Mittwoch, nachdem er geduldig alle Autogramm-Wünsche erfüllt hatte. "Es sind noch sehr wichtige Spiele."

"Das Ziel ist, drei Siege einzufahren"

Besonders der HSV darf diese Worte ruhig als Warnung verstehen. Schließlich haben sich die Lilien in den vergangenen Wochen zu einer waschechten Heimmacht gemausert. Vier Siege (Schalke, Karlsruhe, Fürth, Hannover) in Folge stehen gerade in der Darmstädter Statistik, gegen schwimmende Hanseaten, die kurz vor einer ausgemachten Aufstiegs-Flatter stehen, soll der fünfte Erfolg her.

"Für den HSV geht es ja noch um viel", erklärte Kempe vielsagend und gleichzeitig angriffslustig. "Aber auch wir können noch in der Tabelle klettern. Das Ziel ist, drei Siege einzufahren." Bock haben sie also noch in Darmstadt. Sommerliches Auslaufen wird's nicht geben, die Lilien sind genauso motiviert durchzuziehen wie ihr kleiner Anhang am Rande des Trainingsplatzes.