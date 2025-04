Drei Szenarien für das Spiel in Mainz So macht die Eintracht schon am Wochenende die Champions League klar Stand: 30.04.2025 18:16 Uhr

Die Frankfurter Eintracht steht einen Schritt davor, sich die Teilnahme an der Königsklasse zu sichern. Zu Gast bei Mainz 05 könnten die Hessen schon feiern, dafür brauchen sie aber Schützenhilfe vom FC Bayern.

Jeder Fußball-Fan kennt wohl diese Textzeile mit den lang gezogenen und beinahe schon legendären Worten: "Diiee Meeeeisteeeer, Diiiie Beeeesteeeeen, Leeees graaandeees éééquiiiipes, thee chaaaampions!".

Das letzte Mal, als die Champions League-Hymne im Frankfurter Waldstadion erklang, war Mitte Februar 2023. Damals empfing die Eintracht zum Achtelfinal-Hinspiel die SSC Neapel - und verlor am Ende mit 0:2.

Spiel in Mainz könnte Entscheidung bringen

Rund zweieinhalb Jahre später, zum Start der kommenden Saison 2025/2026, könnte die Hymne wieder im Frankfurter Stadtwald ertönen. Zumindest dann, wenn die Eintracht ihren momentanen Champions-League-Platz noch drei Spieltage lang verteidigen kann.

Die Zeichen stehen gut. Zu Gast beim 1. FSV Mainz 05 könnten die Hessen bereits am Sonntag (19.30 Uhr) die Teilnahme an der Königsklasse unter Dach und Fach bringen.

Die Szenarien im Überblick:

Die Eintracht gewinnt in Mainz: Die Champions League ist sicher, falls RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Bayern München höchstens einen Punkt holt. Bei einem Leipziger Sieg wäre der Rückstand von sechs Punkten auf die Eintracht zwar noch einholbar, jedoch haben die Hessen (mit +20 zu +6 Treffern) momentan die deutlich bessere Tordifferenz.

Die Eintracht spielt remis in Mainz: In diesem Fall müsste Leipzig gegen die Bayern verlieren und Dortmund dürfte am Samstagabend (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht gewinnen, damit am Sonntagabend die Frankfurter und ihre Fans den sicheren Einzug in die Königsklasse feiern dürfen.

Die Eintracht unterliegt in Mainz: Dann muss die Party verschoben werden. Der Vorsprung auf Leipzig würde sechs oder weniger Punkte betragen, die Hessen wären noch einholbar.

Vieles spricht für die Champions League

Auch wenn die Verantwortlichen der Eintracht noch auf die Euphoriebremse drücken, der Tabellenstand und die aktuelle Leistung der Eintracht - auch wegen der beiden Mittelfeldakteure Ellyes Skhiri und Hugo Larsson - sprechen klar dafür, dass im Spätsommer die Champions-League-Hymne wieder für Gänsehaut-Atmosphäre im Waldstadion sorgen wird. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit.