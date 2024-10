WDR-Sport Arminia mit Nullnummer in Saarbrücken Stand: 06.10.2024 18:36 Uhr

Arminia Bielefeld hat sich im Drittliga-Spiel beim 1. FC Saarbrücken mit einem Remis begnügen müssen. Torchancen waren in der Partie Mangelware.

Die Ostwestfalen verbuchten in der Begegnung des neunten Spieltags am Sonntag (06.10.2024) in Saarbrücken ein torloses Unentschieden.

Bereits in der zweiten Spielminute wurde es im Arminia-Strafraum gefährlich: FCS-Angreifer Kai Brünker kam mittig vor dem Fünfmeterraum zum Kopfball - seinen Abschluss parierte Bielefeld-Torhüter Jonas Kersken aber.

In der 13. Minute hatten dann die Saarländer Glück, dass Schiedsrichter Jarno Wienefeld kein strafbares Handspiel sah, als Boné Uaffero nach einem Eckstoß den Ball mit dem Arm berührte.

Nach einer munteren Anfangsphase flachte das Spiel vor 11.000 Zuschauern im Ludwigsparkstadion ab, das Geschehen konzentrierte sich aufs Mittelfeld, Tor-Abschlüsse wurden seltener.

Während Saarbrücken vor der Pause mehr vom Spiel hatte, wurde Bielefeld in der zweiten Halbzeit stärker und war mit zunehmender Spieldauer die aktivere Mannschaft.

Erneut Saarbrücker Armberührung im Fokus

Saarbrücken hatte in der 53. Minute erneut Glück, dass die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb (53.): FCS-Torwart Menzel bekam nach einer Flanke den Ball nicht zu fassen, der dann FCS-Verteidiger Joel Bichsel an den Arm sprang.

Große Torchancen hatten weiterhin Seltenheitswert: Eine der besten Chancen der zweiten Halbzeit war noch der Freistoß des Bielefelders Louis Oppie in der 78. Minute - FCS-Torwart Phillip Menzel konnte den Schuss aus 22 Metern aber locker parieren.

Auch die Schlussphase blieb torlos. Nach dem Schlusspfiff gab es einige Pfiffe des Saarbrücker Publikums.

Bielefeld nun im Westfalenpokal gefordert

Für die Arminia steht nun ein Pokalspiel an: Im Westfalenpokal heißt der Gegner am Mittwoch, 9. Oktober, SV Westfalia Soest. Anstoß der Partie gegen den Westfalenligisten ist um 19.30 Uhr. In der 3. Liga geht es am 20. Oktober um 16.30 Uhr weiter: Dann ist der VfL Osnabrück in Bielefeld zu Gast.