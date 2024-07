WDR-Sport Altmaier scheitert in Kitzbühel in Runde eins Stand: 23.07.2024 15:21 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier (Kempen) ist beim ATP-Turnier im österreichischen Kitzbühel bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Am Dienstag unterlag der 25-Jährige dem Franzosen Hugo Gaston nach großem Kampf 4:6, 7:6 (7:5) und 4:6 und scheiterte damit nach dem ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum und dem ATP-Challenger in Braunschweig zum dritten Mal in Folge an der Auftakthürde.

Im zweiten Satz lag Altmaier bereits 1:4 zurück, wehrte zwischendurch einen Matchball ab, kämpfte sich aber in den Tiebreak und gewann den Satz. Das erneute 1:4 im Entscheidungssatz war dann zu viel. Gaston nutzte seinen zweiten Matchball und zog nach 2:38 Stunden ins Achtelfinale ein.

Dort steht als einziger Deutscher auch Yannick Hanfmann. Im Achtelfinale trifft der Karlsruher auf den an Nummer drei gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry.