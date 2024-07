WDR-Sport Alemannia Aachen löst Vertrag mit Bastian Müller auf Stand: 29.07.2024 17:32 Uhr

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen und Bastian Müller gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler wurde aufgelöst.

Der 32-Jährige war im Sommer 2023 zur Alemannia zurückgekehrt, nachdem er bereits zwischen 2014 und 2016 für den Verein gespielt hatte. Wie die Aachener am Montag mitteilten, wurde das Arbeitsverhältnis nun in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst. Gründe für die Vertragsauflösung wurden nicht genannt. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit stand Müller in 25 Spielen auf dem Platz und erzielte ein Tor.

"Wir danken Basti aufrichtig für seine Leistungen in der vergangenen Saison. Er hat sich stets voll für die Mannschaft und den Verein eingesetzt und war maßgeblich am Erfolg des Aufstiegs und Pokalsiegs beteiligt. Er wird für uns immer zu den Helden des Aufstiegs gehören. Für die Zukunft wünsche ich Basti nur das Beste", sagt Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor der Alemannia.