3. Liga Waldhof Mannheim mit unglücklicher Auftakt-Niederlage in Ingolstadt Stand: 04.08.2024 21:28 Uhr

Trotz einer guten Leistung muss sich Waldhof Mannheim zum Drittliga-Auftakt mit einer knappen Niederlage beim FC Ingolstadt zufrieden geben. Es haperte vor allem an der Effizienz.

Fußball kann ungerecht sein. Denn Waldhof Mannheim war beim FC Ingolstadt über weite Strecken das bessere Team und hatte in der Summe auch mehr Chancen. Nach Toren von Felix Keidel (8.) und Sebastian Grönning (70.) hat das Team von Trainer Marco Antwerpen zum Saisonstart mit 1:2 verloren. Felix Lohkemper konnte nur noch verkürzen (72.). Zudem mussten die Mannscheimer die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, weil Niklas Hoffmann mit Gelb-Rot vom Platz flog (74.). Doch die Kurpfälzer deuteten an, dass sie in der neuen Saison eine gute Rolle spielen können.

Früher Rückschlag und zweimal Aluminium für Waldhof Mannheim

Für Waldhof Mannheim begann das Spiel mit einem Rückschlag: Schon nach sieben Minuten schoss Felix Keidel den Ball von der Strafraumkante ins Mannheimer Tor. Fast hätte der 21-Jährige auch sofort den Ausgleich besorgt. Doch nach einem schönen Dribbling von Kennedy Okpala durch den oberbayerischen Strafraum traf Keidel bei seinem Klärungsversuch - aus Mannheimer Sicht "nur" - den Pfosten (10.).

Der dribbelstarke Okpala war in der ersten Halbzeit an fast allen gefährlichen Mannheimer Szenen beteiligt. Erst holte er gegen Benjamin Kanuric einen Elfmeter heraus, den Neuzugang Martin Kobylański jedoch kläglich vergab (15.). Nur eine Minute später scheiterte er frei vor FCI-Keeper Marius Funk an der Schulter des gut parierenden Torwarts. Nur einmal wurde Mannheim gefährlich, ohne dass Okpala am Ball war: Terrence Boyd schoss den Ball nach Maximilian Thalhammers Flanke an die Latte (21.).

Mannheim mit Glück vor der Pause

Das Spiel hatte zu diesem Zeitpunkt ein enorm hohes Tempo und es war absehbar, dass beide Mannschaft das nicht über die vollen 90 Minuten durchhalten konnten. Entsprechend verflachte die Partie nach etwa 25 Minuten. Zweimal wurde es trotzdem noch gefährlich: Kanuric köpfte nach einer Yannick-Deichmann-Flanke nur knapp neben das Mannheimer Tor (27.) und Thalhammer kratzte den Ball nach seiner eigenen Stolper-Aktion gerade noch so von der eigenen Torlinie (41.). So konnte Waldhof Mannheim trotz einer guten Leistung am Ende der ersten Halbzeit froh sein, nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause zu gehen.

Waldhof Mannheim startete mit viel Ballbesitz in die zweite Halbzeit und stellte das Team von Trainerin Sabrina Wittmann immer wieder vor Probleme. Doch es dauerte bis zur 66. Minute, bis Mannheim diese Überlegenheit auch in Torgefahr ummünzen konnte. Nicklas Shipnoski stand nach einer Flanke von Kelvin Arase völlig frei vor Torhüter Funk, machte es sich dann aber selbst zu kompliziert und ermöglichte es Deichmann dadurch, in letzter Sekunde doch noch zu retten.

Doppeltes Peck für Waldhof Mannheim

Ingolstadt wurde nur nach Standards gefährlich. Simon Lorenz verfehlte das Mannheimer Tor nach einer Ecke um Zentimeter (58.), wenige Minuten später parierte Omer Hanin gegen Lukas Fröde (68.). Den dritten gefährlichen Standard nutzte Sebastian Grönning zum 0:2 (70.). Doch nur Augenblicke später brachte Felix Lohkemper die Mannheimer mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (72.). Der Startschuss für die große Aufholjagd verhallte jedoch, weil sich Niklas Hoffmann nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer von Schiedsdrichter Felix Weller die Gelb-Rote Karte abholte (74.).

Waldhof Mannheim mühte sich und kreierte sogar Chancen in Unterzahl. Weil Shipnoski nach einem Konter in der Nachspielzeit jedoch das Tor verfehlte, müssen sich die Kurpfälzer mit einer Auftaktniederlage abfinden. Mannheim bekommt es kommende Woche Samstag (14 Uhr) zum Heimauftakt mit Viktoria Köln zu tun. Ingolstadt muss zeitgleich bei der Spielvereinigung Unterhaching antreten.