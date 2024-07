Sportdirektor Leibenath stolz Ulm bestreitet Testspiel bei NBA-Club Portland Trail Blazers Stand: 25.07.2024 08:51 Uhr

Mitten in der kommenden Saison wird ratiopharm Ulm in die USA reisen. Dort steht ein Duell mit einem hochkarätigen Gegner an - den Portland Trail Blazers.

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm bestreitet während der neuen Spielzeit ein Testspiel gegen einen hochkarätigen Gegner aus der NBA. Das Duell mit den Portland Trail Blazers findet am 16. Oktober zwischen den Auswärtsspielen bei Besiktas Istanbul und EWE Baskets Oldenburg statt.

Thorsten Leibenath glaubt an Premiere

"Soweit mir das bekannt ist, ist es das erste Mal, dass es zu einem Testspiel eines Bundesligisten auf dem Homecourt eines NBA-Teams kommt", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath. Er und die sportliche Führung hatten sich darum bemüht, die beiden flankierenden Pflichtspiele zu verlegen. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen, hieß es weiter.

Eine große Ehre

"Ich nehme das als große Ehre für uns alle wahr, dass wir überhaupt gefragt worden sind", sagte Leibenath. "Wir verfügen offenbar verlässlich über eine Mannschaft, gegen die sich ein Testspiel für ein NBA-Team lohnt. Eine Wahrnehmung, die wir uns ja nicht nur als Club, sondern die sich ja auch die Spieler erarbeitet haben. Insofern hielte ich es für fatal, nicht alles dafür zu tun, das dann auch möglich zu machen."

Sendung am Do., 25.7.2024 12:00 Uhr, SWR Aktuell am Mittag, SWR Aktuell