Fußball | DFB-Pokalfinale Trotz Vorfreude bangt der VfB Stuttgart um Angelo Stiller

Angelo Stiller ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel des VfB Stuttgart. Doch nach einer heftigen Verletzung war am Vorabend des DFB-Pokalfinals gegen Arminia Bielefeld nicht sicher, ob er das Spiel seines Lebens wirklich spielen kann.

Von Michael Richmann

Sebastian Hoeneß hat Bock, richtig Bock. Bock aufs DFB-Pokalfinale, Bock auf Gewinnen. Bock auf den Pott. Er kennt das Pokalfinale schon ganz gut, wenn auch eher aus Fan-Perspektive: Da erlebst du natürlich auch schon mit, was davor in der Stadt passiert. Du bekommst noch deutlicher mit, dass die Stadt in den Farben der Teilnehmenden getränkt ist und dass die ganze Stadt dann auch vibriert. Das habe ich schon immer als etwas Besonderes erlebt."

Kann Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale spielen?

Am Samstag erlebt der Trainer des VfB Stuttgart dieses Ereignis zum ersten Mal als Teilnehmer. Olympiastadion, Flutlicht, ausverkauft - auch darauf hat er Bock: "Das ist einfach ein besonderes Stadion. Das ist etwas, was man als positiv erleben muss, wenn man dort drin ist. Und irgendwann geht es dann vom Hellen ins Dunkle und dann hast Du da einfach eine ganz spezielle Atmosphäre."

Ob Mittelfeld-Anker Angelo Stiller diese Atmosphäre als Spieler auf dem Platz oder als Rekonvaleszent auf der Bank erleben darf/muss, konnte der Trainer am Vorabend des Spiels noch nicht sagen. Die Entscheidung über einen Einsatz will er erst am Samstag treffen. "Bisher sind die Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es eine signifikante Verletzung", sagte der 43-Jährige und fügte an: "Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt." Er und sein Trainerteam seien "zumindest guter Hoffnung." Stiller hatte sich die Bänderverletzung am 11. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg (4:0) zugezogen.

Der VfB Stuttgart würde Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale sehr vermissen

Sicher ist: Sollte Stiller nicht auf dem Platz stehen, wenn Schiedsrichter Christian Dingert aus Kusel das DFB-Pokalfinale um 20 Uhr (live im ZDF und im Audiostream auf Sportschau.de) anpfeift, Trainer und Mannschaft würden ihn sehr vermissen. "Er ist mein Partner auf der Sechs und für mein Spiel ein wichtiger Bestandteil", sagt Kapitän Atakan Karazor. "Wir verstehen uns sehr gut, auf und neben dem Platz. Aber ich weiß auch, wenn Ange es warum auch immer nicht schafft, dann stehen auch andere Jungs da in den Startlöchern, um Ange so gut wie möglich ersetzen können." Und dann kam der 28-Jährige regelrecht ins Schwärmen. "Ange ist immer eine Anspielstation. Vor allem, wenn ich Druck habe, weiß ich, dass ich ihn immer anspielen kann. Er macht mich einfach stärker."

VfB Stuttgart ist als Favorit nach Berlin gereist

Stärker ist wohl auch der VfB Stuttgart, zumindest auf dem Papier. Die Schwaben gehen als Favorit ins DFB-Pokalfinale gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Der Sportinformationsdienst (SID) brachte es am Freitagnachmittag auf den Punkt: "Mehr 'David gegen Goliath' geht kaum." Und als wäre der Druck für den VfB Stuttgart nicht schon groß genug, der nur mäßige sportliche Erfolg in der Liga erhöht ihn zusätzlich: Während der Favorit eine verkorkste Saison retten will, träumt der Coach von Underdog Arminia Bielefeld von der größten Nacht in der Vereinsgeschichte. "Wir müssen davon ausgehen, dass es die größtmögliche Aufgabe wird. Trotzdem wollen wir den Pokal in die Höhe recken. Das ist das einzige Ziel, das es geben kann, wenn du hier bist."

Kommt der VfB Stuttgart über den DFB-Pokal in die Europa League?

Zudem qualifiziert sich der Pokalsieger auch für die Europa League. "Wir können durch den Sieg vieles wieder gutmachen. Dann hast du trotz vieler negativer Dinge eine gute Saison gespielt, weil du dich wieder für Europa qualifiziert hast", sagte Stürmer Undav. Hoeneß wollte dieselbe Geschichte lieber positiv erzählen: "Wir haben eine Riesenchance, in diesem Spiel der Saison eine Krone aufzusetzen."

Für die Schwaben wäre es nach 1954, 1958 und 1997 der vierte DFB-Pokalsieg. Trainer Sebastian würde dann endgültig als Held in die Geschichte des VfB Stuttgart eingehen. Darauf hat er sicherlich auch Bock.

